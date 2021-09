Audio: Central Radio Activa se puso en modo dieciochero con la «Guerra de payas»

Se viene el 18 de septiembre y en Central Radio Activa ya están calentando motores para lo que será una de las festividades más esperadas por los chilenos.

Por esta razón Daniel «Huevo» Fuenzalida y Juako Lee realizaron su tradicional «Guerra de Payas», o más conocida como la «batalla de huasos». Espacio en el que pusieron toda sus rimas que sacaron más de alguna carcajada.

«Vamos con esa batalla de huasos, y no me quedo atrás. Soy bien encachado y parado y no lo tengo lacio», soltó Huevito, recalcando que hay que ponerle la picardía.

«No lo tiene lacio, brindado con vinagre, te fuiste al chancho, Huevo conchatu…», le respondió nuestro querido Juako Lee.

Hasta otros locutores de Radio Activa salieron al baile en las payas que lanzaron Daniel Fuenzalida y Juako Lee, quiénes se sacaron en cara el pasado. Aunque siempre en tono de broma.

«Se tiraba los jales el huevo ay si. Brindo por el peluquero, que usa peluca. Menos mal que el ‘Huevo’ ya no se tira empanadas de 10 lucas», soltó piolamente Juako Lee.

Justo ahí Huevito le respondió: «Empanadas de 10 lucas ay si, eso es verdad, no es mito. Ayer Spider G llegó pasado a pito».

Las risas de la Central Radio Activa no se dejaron esperar, pero obviamente Juako Lee tenía su cartita bajo la manga. «Llegó pasado a pito ay si, dejó la tendalá. Anda igual que el Freddy, se fue en la media volá».

Finalmente, fueron los auditores quiénes lanzaron sus propias payas en la batalla de huasos de Central Radio Activa. «Es la batalla de huasos junto a Juako Lee, la hueá es media fome pero no estoy ni ahí», lanzó Daniel para cerrar la sección.