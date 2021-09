La destapada foto de Angélica Sepúlveda que cautivó las redes sociales

Una de las mujeres que se coronó como la verdadera reina de los realitys fue sin duda, Angélica Sepúlveda. Y a pesar de que está alejada de la pantalla chica, sigue activa en el mundo de las redes sociales.

La ex chica reality comparte momentos de su vida personal por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene buena relación con sus fanáticos. Fue así como hace algunos días sorprendió con una atrevida postal, donde se le veía usando un colales y reflexionando sobre los cambios de su cuerpo.

«En mi proceso, solo yo sé cuanto lloré, las noches de insomnio que pasé, cuanto anhelé que todo fuera diferente, por eso no acepto que nadie me venga a juzgar, porque nadie sabe todas las cosas que me pasaron y me hirieron hasta lo más profundo de mi alma…. (re-armándome 💓)», escribió Angélica Sepúlveda.

La foto fue rápidamente comentada por sus seguidores quiénes aplaudieron a la chiquilla que se atrevió a vulnerar la censura de la red social con este tipo de fotitos.

Entregó sus tips

Obviamente el revuelo de su fotografía generó que Angélica Sepúlveda realizara otra publicación en la que compartió sus secretos mejor guardados.

«Estoy asombrada por el revuelo que causó la foto donde muestro los kilos que he bajado y como de a poco voy tonificado mi amado cuerpito, sin embargo, agradezco la buena onda de ustedes, sobre todo, de las mujeres que al igual que yo en esta pandemia han subido de peso», escribió.

Fue así como se motivó a compartir detalles de su estilo de vida saludable, lo principal una buena alimentación. Según detalló Angélica Sepúlveda, lo más importante es comer cosas naturales y decirle chao a las gaseosas y carbohidratos.

«Quererse, respetarse y no obsesionarse con la cintura, poto, que se ve en la tv, la alimentación es muy importante, así se evitan muchas enfermedades y dolencias. Comer sano, reemplazar azúcar por miel, evite la sal, haga el amor y nunca la guerra», cerró la chiquilla.