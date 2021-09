Mala cue’: Thalia registró la inundación de su casa en Nueva York

La situación en Estados Unidos está bastante complicada debido al paso del huracán Ida, que dejó varias inundaciones y daños en bastantes espacios del país. Una que sufrió las consecuencias fue Thalia.

La mexicana decidió compartir su experiencia en su cuenta de Instagram, donde registró diversos videos en los que se veía como los anegamientos en Nueva York afectaban su vivienda.

Por medio de diversos videos Thalia relataba los diversos espacios de su casa que estaban completamente mojados. Cables, muebles, alfombras y piezas debieron enfrentarse a las consecuencias de aguas. En algunos lugares, apenas se veía el piso de las habitaciones.

Se lo tomó con humor

«Va a ser una noche intensa (…) Dios tiene el control, él sabe el para qué. Abrazar el problema y no pelearlo», expresó la mexicana, mostrando su buen ánimo ante la crisis.

Además, Thalia aseguró que «me río para no llorar, no saben cómo ha crecido esa fuente de la juventud».

Por otra parte, manifestó su preocupación para los próximos días, ya que no sabía que podía pasar. «No hay nada qué hacer, sigue cayendo un diluvio afuera. Nada que hacer más que esperar».

Thalía también bromeo diciendo que «en un rato habrá que sacar el kayak».

Celebró sus 50 años

Hace algunas semanas Thalia decidió celebrar con todo sus cumpleaños número 50, y para ello realizó una potente reflexión en su cuenta de Instagram.

«Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman», inició.

«Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano. Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado», expresó Thalia.