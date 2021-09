Audio: Muyayo arrepentido le pidió a Tencha ayuda para el perdón de Los Magníficos

Dicen que de los arrepentidos es el reino de los cielos, y bien lo supo Felipe. Un auditor que llamó a «El Show de la Tencha» para disculparse públicamente con el equipo.



El chiquillo contó que el pasado viernes tuvo una fea actitud con «Los Magníficos» por medio de Whatsapp. Situación que causó que este se fuera bloqueado de inmediato.

«Oye viejita sabí que, necesito un favor tuyo. Este es un mensaje para ver si se lo puedes dar a «Los Magníficos». Yo trabajo este número, y siempre los estoy escuchando. Entonces el viernes yo mandé dos audios que no fueron insultos, pero quizás una falta de respeto. Entonces quiero pedirles disculpas por eso, yo los he llamado y no me contestan», contó Felipe.

La Tencha le consultó que es lo que había hecho para que Lucho de Chile, José Luis Godoy y Juako Lee se molestaran tanto, y le hayan dado la PLR al auditor.

«No, si no fueron insultos graves, más que nada una falta de respeto. Solo quiero decir eso, más que nada perdón de mi parte. No me interesa si me desbloqueen, sino que me disculpas», explicó Felipe. Aunque después reconoció que le había enviado dos audios, uno en el que se tiró un «eructo» y otro en los que les tiraba una talla pasada para la punta.

Finalmente, la Tenchita intentó comunicarse con los locutores de «Los Magníficos» para que Felipe pudiera pedirles las disculpas al aire, pero no lograron comunicarse. Aunque de todas formas el auditor igual les dedicó un mensaje al aire para lograr el perdón.

«Cabros de Los Magníficos, Lucho, JL, Juako y a todos los radioactivos, solo quería pedirles disculpas, perdón. No fue con intención, soy un radioactivo a mi me gusta el leseo. Ese día no sé que me pasó, humor negro, no sé. Pero espero que me perdonen porque ustedes me acompañan todas las mañanas, todos los de la radio. Perdón radio comunidad», soltó Felipe.