«¿Quieres hablar sola o quieres conversar»: Bessy Gallardo abandonó despacho en Contigo en Directo

La polémica de Rodrigo Rojas Vade ha escalado en los más alto de las esferas políticas y la pantalla chica. Por esos sus compañeros constituyentes han decidido salir a entregar su opinión en cámara, fue el caso de Bessy Gallardo.

La mujer fue parte de un móvil del programa Contigo en Directo, de Chilevisión. Pero terminó abandonado el despacho debido a un tenso cruce con el animador del espacio Humberto Sichel.

Todo partió cuando se le consultó la posibilidad de que Vade abandonara su puesto en la convención, a lo que Bessy Gallardo respondió: «en la Constitución aún no se establecen mecanismos de renuncia. Los reglamentos no están por sobre la Constitución y tampoco hay plebiscitos revocatorios. Y cuando se quiso legislar sobre eso, hubo un sector que no quiso hacerlo. Mismo sector que hoy rasga vestiduras y que hace décadas atrás trajo a Pinochet desde Londres», expresó la mujer.

«Un señor que inventó una enfermedad, por cierto, y después se paró mágicamente. Pinochet además de ser dictador es santo, ¿qué onda?», añadió.

Ante esa respuesta, Humberto Sichel volvió a consultarle explicándole la posición de todos aquellos que salieron a votar en octubre. «Bessy, aquí el punto para mí es que hay una pega por hacer. Y todos los que salimos a votar en octubre estamos de acuerdo que hay una pega por hacer y queremos que salga de la mejor manera posible. Con este problema…», le alcanzó a responder Sichel, tras la interrupción de la entrevistada.

Fue ahí donde comenzó un tenso diálogo entre Bessy Gallardo y Humberto Sichel:

-Bessy Gallardo: ¿Qué problema?

-Humberto Sichel: Lo de Rojas Vade es un problema, Bessy.

-Bessy Gallardo: Pero si él está enfermo.

-Humberto Sichel: Por lo mismo.

-Bessy Gallardo: Por eso te digo, que transparente el diagnóstico y las platas, pero si la gente cree que sus electores votaron porque él tenía cáncer y le tenían lástima, es un tremendo error. ¿Quiere decir que no votaron por sus ideas? ¿Quiere decir que votaron porque estaba enfermito? ‘¡Pobrecito!’ (…) la gente tiene derecho a no decir de lo que está enfermo. Él tiene que transparentar ahora. Él no pidió un raspado de olla ni mintió con un Censo.

-Humberto Sichel: Bessy, te pido que bajemos un poco el tono de la conversa. Ni tú ni nosotros vamos a imponer la teoría del empate.

-Bessy Gallardo: No es la teoría del empate, querido

-Humberto Sichel: Tú me estás poniendo otros ejemplos.

-Bessy Gallardo: Tú no vas a comparar el raspado de olla con lo que hizo Rodrigo Rojas Vade. No es lo mismo.

-Humberto Sichel: Te voy a dar la razón, lo que te quiero decir es que te invito a que bajemos los dos un tono. No tiene nada que ver, yo te estoy preguntando por una caso puntual y tú me estás citando otros casos que no vienen a lugar.

-Bessy Gallardo: Vuelvo a repetir. Tú me estás preguntando por Rojas Vade y yo te estoy respondiendo que él está enfermo y tiene derecho a tener una licencia médica. Él tiene que transparentar, pero lapidarlo en la plaza pública es otra cosa.

Se chorió y se fue

A pesar de que ambos intentaron calmar el tono del debate, Bessy Gallardo argumentó respecto a los cuestionamientos que ha tenido la convención.

«Sus problemas están en el Congreso, no están acá. Nosotros estamos recién empezando el reglamento, querido. Tus problemas reales están en Valparaíso, ahí se redactan las leyes».

Finalmente, la constituyente indicó que se estaba realizando una «campaña comunicacional» contra la Convención Constituyente. A lo que Humberto Sichel la frenó.

«¿Quieres hablar sola o quieres conversar? Bueno, veo que no hay posibilidad de diálogo contigo», lamentó Humberto Sichel, quien no pudo intervenir ante el extenso descargo de la constituyente. Bessy Gallardo se fue del despacho sin escuchar la respuesta del comunicador, situación bastante incómoda en pantalla.

Para terminar el despacho, Humberto Sichel compartió su reflexión respecto a lo que había pasado y lo que se estaba debatiendo: «Para cerrar este tema. Veo que ella no quiso dialogar. Difiero con ella y es lamentable que no lo pueda escuchar. Creo que los problemas nuestros están en el Congreso, pero además en la Convención Constituyente. Que hayamos salido a la calle, que hayamos ido a la urna, no le da el derecho solamente a los 155 convencionales a trabajar a puertas cerradas y no comunicarse con la prensa. Yo difiero que haya una campaña de desprestigio, nosotros estamos informando lo que está pasando».