Rodrigo Rojas Vade rompió el silencio: «No soy delincuente»

La polémica de Rodrigo Rojas Vade sigue dando que hablar, especialmente después de que la tarde de este jueves publicara una declaración pública. En la que se refiere a los procesos que seguirán luego de que confesara que no tenía cáncer como lo había contado anteriormente.

El miembro de la Convención Constitucional inició el comunicado pidiendo disculpas a todos quienes se sintieron defraudados de su actuar. «Quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas o engañadas por mi conducta. Especialmente a quienes padecen cáncer, a organizaciones de pacientes y sus familias», inició Rodrigo.

«Fue un error grave informar que el diagnóstico de mi enfermedad era cáncer, puesto que no es el correcto. De igual forma, disculpas a todes los chilenos que hacen rifas, completadas, bingos y eventos para suplir la falta de Estado ante algo tan fundamental como es el Derecho a la Salud y soñar con recuperarse y reintegrarse a la vida y a sus familias!», agregó.

Sin embargo, Rodrigo Rojas Vade aclaró que está dispuesto a seguir todos los procesos que se determinen para aclarar «los hechos, entregando todos los antecedentes que acreditan mi condición de salud y que demuestran que no he cometido ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos».

Se defenderá

Finalmente el constituyente fue enfático en recalcar que no es un delincuente sino más bien una persona que cometió un error. «Estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todes los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy», expresó.

Además, Rodrigo Rojas Vade señaló que no se encuentra en un buen estado de salud actualmente, pero que cuando sea el momento contará públicamente cuál es la enfermedad que lo afecta realmente.

«Tan pronto esté en condiciones de salud que me lo permitan, podré contarles lo que he padecido por años. Sobre el miedo, la vergüenza y la rabia de vivir en una sociedad en que se discrimina por razones económicas, de género y de salud», sentenció Vade.