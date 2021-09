Audio: Papito le contó a Tencha cómo fue luchar por su hija al ser padre soltero

Un emotivo llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje, en su programa «El Show de la Tencha». Espacio que va de lunes a viernes, desde las 12.00 a las 14.00 horas por Radio Activa, 92.5.

En medio de la polémica que causó Franco Parisi luego de que se supiera que tenía una deuda que supera los $ 207 millones por el no pago de las pensiones alimenticias de dos hijos. La viejita conversó con los auditores sobre la responsabilidad que deben tener los padres y madres con sus hijos.

Fue ahí que recibió el llamado de Alejandro, quién quiso contarle su historia de esfuerzo y amor a todos los radioactivos. «Quería contarte mi historia Tenchita. Estaba con un poco de sentimientos encontrados mi vieja porque yo soy mamá-papá soltero», expresó el chiquillo.

«Yo fui papá a los 20 con la mamá biológica de mi hija, ella no quería ser mamá y la verdad es que yo sí», agregó.

Sin embargo, el relato de pondría mucho más intenso cuando contó que la mamá biológica de su hija le entregó a la bebé a solo horas de haber dado a luz.

«Ella saliendo del hospital me entregó a mi hija y no supe nunca más de ella. Yo a los 20 fui papá, estuve estudiando, mi familia no es de buenos recursos pero me estuvieron apoyando y estuvimos ahí dándole», contó.

Luchó contra viento y marea

A pesar de las adversidades Alejandro salió adelante con su bebé, y le contó a Tencha que logró sacar su profesión con la ayuda de su familia. «Hoy tengo 28 Tenchita, soy profesor orgulloso y saqué a mi hija adelante. Entonces quiero darle un mensaje a la gente, que las pensiones aquí son muy fomes, son una mierda. Imagínate que yo trabajando hasta las 3 de la mañana como panorama, después irme a estudiar, no ver tanto a mi hija y sacarla adelante», expresó.

«Quiero mandarle un mensaje a la gente, que se esfuerce. Yo lo logré, y estoy contento Tencha, disculpa que me emocione, hay tantas historias de esfuerzo que me emociona. Quería compartir el mensaje de que luchen por sus hijos, sobre todo cuando te miran y piensas ‘con esto estoy pagado’ no importa cuanto he luchado», lanzó Alejandro.

«Aquí hay un buen ejemplo que no todos los padres son iguales, a estos nuevos padres hay que darles la oportunidad para que sepan hacer la pega. Nadie sabe ni entiende como ser papá al principio. Hay que salir adelante con todo», expresó Tencha emocionada.

Finalmente Alejandro decidió enviarle un mensaje a todos esos papitos corazones que no se hacen responsables de sus hijos, de la educación y mejorarle la calidad de vida.

«A todos los que son papitos corazón, mírense y piensen que hubieran hecho ustedes si no tuvieran a sus padres. Yo estuve solo con mi hija, ella no tuvo mamá, pero yo . Los niños necesitan el amor de sus papás, piensen porque ustedes le están quitando eso», sentenció Alejandro.