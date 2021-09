Director de «The Last of us» también dirigirá la serie de HBO

Neil Druckmann, conocido por su rol de director en The Last of Us y ser el copresidente de Naughty Dog, estará encargado de dirigir al menos una parte de la adaptación del juego de zombies de HBO. Así lo confirma un documento publicado por el Gremio de Directores de Canadá.

Según el archivo de la lista al que accedió Festigame, Druckmann figura como uno de los cinco directores que participarán de la producción del live-action de The Last of Us. Esto parece confirmarse aún más cuando en el Twitter de Gabby Llanillo, Senior de Aseguramiento de Calidad de Naughty Dog, publicó unas palabras de aliento para Neil.

Esta sería la primera vez en la que Neil participa como director de un live-action, y de ser así estaría trabajando con Mazin, creador de la serie de Chernobyl de HBO.

Aún no existe una fecha clara sobre el estreno de The Last of Us, pero constará de 10 capítulos que contarán en profundidad la historia detrás del juego y, según como le vaya, continuar con la secuela de éste.

Las primeras imágenes de Pedro Pascal

Gabriel Luna, uno de los actores que participan en la adaptación televisiva de The Last of Us por HBO, ha compartido en redes sociales la primera imagen del rodaje. Vía Festigame.

En ella aparece junto a Pedro Pascal y Nico Parker, quienes encarnarán a Joel y a Sarah Miller, respectivamente. Por su parte, Luna interpretará a Tommy, el hermano menor de Joel.

Pedro Pascal, Gabriel Luna and Nico Parker have begun filming HBO’s ‘THE LAST OF US’ series. (Source: iamgabrielluna/IG) pic.twitter.com/UZyBr2AVkW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 2, 2021

En abril se comunicó que la productora a cargo de la serie tenía previsto comenzar el rodaje durante julio; en concreto, el próximo día 8. La producción comenzará en la ciudad de Calgary en Canadá.

La actriz británica de 16 años, Nico Parker, ha sido el último nombre confirmado para participar en la serie. Como decíamos al inicio, tomará el rol de Sarah Miller, la hija de Joel.

Entre los papeles de Parker destaca su participación en Westworld, también de HBO, como Maeve Millay. La noticia surgió justo un mes después de revelar a la intérprete elegida para dar vida a Marlene. Merle Dandridge repetirá su papel.