Yamila Reyna sufrió la caña dieciochera con tuti: «En que momento llegué a esto»

Varios fueron los motivaron que se tomaron hasta las molestias durante las celebraciones de Fiestas Patrias a lo largo del país. Sin embargo, algunos fueron precavidos para no pasar un mal rato y hacerle la equis a la rechazada caña. Una de las que no alcanzó a resguardar la resaca fue Yamila Reyna.

La comediante compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la que relató el mal rato que estaba pasando producto de la caña que llegó luego del fin de semana patrio.

«En qué momento llegué a esto», comenzó escribiendo Yamila Reyna junto a una postal en la que se pueden ver los resultados de lo que fueron sus terremotos y copetes varios que se tomó en honor a la patria.

Junto con esto la también comediante agregó: «Quien más con caña por ahí? No me dejen sola en esta changoooos #cañadieciochera».

No era la única

Luego de compartir la publicación con los efectos del 18 en su red social, Yamila Reyna recibió más de 11 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes de inmediato entendieron por lo que estaba pasando, ya que varios andaban por las mismas.

«Estoy igual»; «Somos 2»; «Igual un terremoto pal desayuno o no?»; «Yo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó»; «Están para mariscal»; «Estuvo ruda la celebration»; «Una Casata de piña y cefalmin» y «Ahh pero anoche era reina de la Casona» le escribieron.

Mientras que otros aprovecharon de darle consejos a Yamila Reyna para que se le pasara más rápido la caña; por otro lado algunos incluso le llamaron a que siguiera tomando para que se le pasara.

«Una michelada es la mejor solución para la caña»; «Paracetamol no, te hace añicos el hígado que ya debe estar pidiendo aiuda. Mucha agua, gatorade e hidratación en general»; «Yami limón soda heladita se quita la caña»; «2 Paracetamol mucha agua y sopita» y » sigue tomando amiga para q se te pase la caña».