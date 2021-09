Dra. Cordero analizó perfil de Rodrigo Rojas: «Es un narciso maligno»

Conmoción generalizada causó la confesión del constituyente Rodrigo Rojas, más conocido como ‘Pelao Vade’, quién en entrevista con La Tercera afirmo que no tenía cáncer, sino más bien otra enfermedad. Por esta razón, María Luisa Codero, o Dra. Cordero decidió analizar su perfil psicológico.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la psiquiatra entregó sus visiones respecto a la personalidad del aludido. Identificándolo como un «narciso maligno».

«Él era tan patriota, estaba tan imbuido de la revolución en la que estaba participando, y el amor a los pobres chilenos avasallados por los políticos ineptos y corruptos. Entonces aparecía este ángel caído del cielo en la Plaza Italia para salvarnos de todas las maldades», inició la Dra. Cordero.

«Tiene narcisismo maligno. ¿Quiénes lo tienen en la historia? Garay lo tiene. Narcisismo maligno: Stalin, Pinochet, Franco, Hitler, el actual Putin, el de Corea del Norte, el psicópata de Nicaragua. Entonces este señor, Rodrigo, es un narciso maligno. Y cuando tú tienes ese rasgo en la personalidad, tú eres capaz de hacer cualquier cosa», explicó la psiquiatra.

Por otra parte, la Dra. Cordero explicó cuáles son las cualidades de los narcisos malignos. «Como tiene una convicción política, monta este circo. Se creen dioses. Los narcisos malignos tienen megalomanía. Él, como fue sorprendido en su montaje, le salió una tardía conciencia moral. Y con cara de buenito. Él quiere seguir sacando réditos», afirmó.

Disculpas públicas

Respecto al video compartido por Rodrigo Rojas, en el que le pidió disculpas al pueblo chileno que confió en su historia, la Dra. Cordero también dedicó algunas palabras.

«No le creí las disculpas. Está configurando un nuevo montaje y una nueva estrategia para poder seguir medrando de la constituyente», expresó.

«Se le cayó la máscara. La gente que lo quiere y que trabajó con él, está más afectada que nosotros. Yo tengo un concho de empatía con él, porque quizás qué cosas le tocó vivir o las mentiras. Hay familias que viven en mentiras de forma cotidiana. Hay familias muy mentirosas, donde la mentira es esencia de la familia», agregó la Dra. Cordero.

Finalmente, la psiquiatra aseguró que «él es un pseudólogo, que arma una faramalla y la transforma en cierta. Él es actor entiendo; es un muy buen actor. Hizo un guion perfecto».

«Es un psicópata. Probablemente él no nació psicópata, se fue haciendo. Porque se dio cuenta que nació de una familia mentirosa, que se sentía atraído por su mismo sexo, etc, etc, etc, y entonces aprendió a mentir desde chico. Y cuando tú te hace experto en mentir, vives en un mundo paralelo», concluyó la Dra. Cordero.

