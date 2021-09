El terror de Américo: tuvo que someterse a complicada operación

Hace algunas semanas Américo generó preocupación entre sus seguidores, luego de compartir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía internado en un hospital.

El cantante nacional comentó que se había operado, pero no entregó mayores detalles sobre la intervención. Sin embargo, este martes se refirió a la complicación de salud que vivió, en el programa «Pero con respeto» de Julio César Rodríguez.

Según contó Américo en el espacio, todo se complicó debido a que acudió tardíamente a un especialista para que le revisara una molestia que tenía hace tiempo. «Yo estaba aterrado. Partí con el brazo y se diagnosticó un famoso codo de tenista y eso fue. Me acompañó por mucho tiempo y el dolor no se iba. Estuvo muchos meses, giras, viajes, una locura, viviendo en Miami, viajando de un lugar a otro», comentó el artista en el programa.

Pero todo se complicó cuando decidió ir a ver a un especialista en la materia, quién le explicó cuál era el verdadero origen de su malestar. «Yo estaba como ‘wow, me está pasando todo esto’ y me viene a acusar el cuerpo. Hasta que un buen amigo me dijo ‘Domingo, el origen está en la espalda, en la cervical’. Tenía una lesión bastante complicada en la cuarta, quinta y sexta vértebra. Me tenían que operar», explicó Américo.

Difícil momento

Luego del complicado diagnóstico, el cantante contó que le afectó mucho saberlo ya que tenía miedo a la operación. «Más que dejar los miedos, hice lo que tenía que hacer, que era operarme. Él me dijo ‘en la próxima consulta, te voy a ver entrando en silla de ruedas’. Tus nervios están tan comprimidos, que un golpe, un efectivo latigazo, una mala caída, te vas a cag… mal. El momento es ahora«, afirmó sobre el instante que finalmente decidió entrar a pabellón.

«El proceso de volver a cantar después de la operación también fue bien jodido. Me costaba, me agotaba demasiado, exigía mucho al cuerpo», sentenció Américo en la entrevista con Julio César Rodríguez.