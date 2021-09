Fran Undurraga dejó la escoba con postales desde el caribe

Sin lugar a duda Fran Undurraga pasa por uno de sus mejores momentos, alejada de la televisión y viviendo su vida al máximo en diversos lugares del mundo. Al manos así lo ha evidenciado por medio de su Instagram.

La ex chica reality ha compartido diversas fotografías en las que aparece con un diminuto bikini disfrutando de paisajes soñados, y según se ha podido ver en sus redes sociales está nada más que en el caribe mexicano.

En su Instagram Fran Undurraga publica constantemente fotos mostrando su trabajado cuerpo que cultiva a base de buena alimentación y ejercicios. De hecho, tuvo que salir aclarar que no estaba pasando por problemas de salud, ya que varios seguidores le comentaron que se veía «anoréxica» en sus postales.

«Pa’ que no se asusten mi gente maravillosa, NO, no tengo anorexia ni ningún tipo de enfermedad alimentaria. En esta foto se ve toda la carnita. Es más, hasta he subido de peso, porque NO me restrinjo absolutamente en nada. Solo trato de hacer deporte a diario, hay posiciones en las fotos que te hacen lucir mucho más delgada», expresó.

«Pero no por eso vamos a hacer acusaciones tan graves como que una persona es “anoréxica”, con eso no se juega. Jamás pondría en riesgo mí salud, nunca sacrificaría el “ser” por el “parecer” y bueno, también los años pasan», añadió Fran Undurraga.

Revisa aquí algunas de sus postales:

¿Quién es el galán de la chiquilla?

Las visitas de Fran Undurraga a México están más que justificadas, es que la chiquilla visita constantemente a su novio. El ex chico reality que conoció en Chile, se trata de Clovis Nienow.

El mexicano ha hecho su carrera televisiva participando en diversos espacios de telerealidad y se hizo conocido en Chile luego de participación en el reality de Mega, Resistiré. Fue ahí donde se flechó con Fran Undurraga, relación que inició en la pantalla y siguió fuera de ella.

Ambos han mantenido su romance en el más bajo perfil, por lo que es raro ver fotos de ambos juntos o comentarios románticos en sus cuentas de Instagram. Incluso, hace algunos meses Francisco Halzinki, más conocido como «Experto en reality», reveló que Fran y Clovis habían terminado, ya que el mexicano entraría a un reality de romances.

Sin embargo, todo parece indicar que nuevamente están juntos ya que terminó el proyecto laboral de Clovis Nienow.