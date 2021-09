Karen Bejarano sufrió nuevo colapso emocional: quiso concientizar al respecto

Fue en abril de este año que Karen Bejarano o más conocida como Karen Paola en el mundo artístico, retornó a las redes sociales luego de haber estado desaparecida por más de un mes producto de una depresión.

La cantante que se hizo popular en Mekano habló en aquella ocasión compartir un mensaje para sus fanáticos explicando lo que había ocurrido. Fue ahí donde contó que había decidido junto a su familiar internarse en una clínica para mejorar su salud mental.

Desde aquel entonces Karen Bejarano ha estado compartiendo en su cuenta de Instagram diversas situaciones con sus seguidores con el fin de concientizar respecto a la materia.

Complicado momento

Sin embargo, hace algunos días la chiquilla decidió publicar un video en su red social mostrando una nueva reflexión. Es que hace algunos días vivió una nueva crisis y sintió la necesidad de hablar al respecto.

“Ayer estaba tan bien y me dio un bajón en la tarde heavy. Uno se empieza a acordar de cosas tristes y es como tan intensa la cuestión que uno se ciega. Me lo lloré todo y ahora estoy como agotada, así es este proceso”, explicó en sus historias de Instagram.

Según detalló la cantante, lo que ha sido de vital importancia para su recuperación fue el apoyo incondicional de su familia, especialmente de Juan Pedro, su esposo, quién ha estado desde muy joven con ella.

“Lo bueno es que tengo una contención maravillosa, mi marido me apaña en todo, me ayuda, me da consejos y estoy tratando de estar cada día mejor”, agregó en relación a Juan Pedro Verdier.

Karen Bejarano aprovechó la instancia para solidarizar con otros y sostuvo que “les cuento esto porque creo que hay mucha gente que puede estar pasando lo mismo y no lo identifica, que siente que solo les está pasando a ellos y la verdad es que somos muchos. Son cosas que empiezan de la nada y lo importante es conversar”.