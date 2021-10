Las postales más candentes de Ignacia Michelson desde México

Una de las mujeres más deseadas de Instagram es sin duda Ignacia Michelson, es que la chilena comparte sus fotografías sin filtro y eso encanta a sus seguidores.

La ex chica reality se encuentra pasando unos días de ensueño en México junto a su mejor amiga. Y no dudó en compartir sus mejores postales desde el caribe mexicano.

En su cuenta de Instagram Ignacia Michelson ya tiene más de 2 millones de seguidores, quiénes agradecen las candentes fotografías que sube la chiquilla a su red social. Si bien por ahora se encuentra alejada de la televisión, Michelson está preparando un nuevo proyecto en el que según ha señalado tiene directa relación con un reconocido night club del país.

Revisa aquí sus fotografías:

Se retiró de «Acapulco Shore»

Hace algunas semanas Ignacia Michelson viajó a Colombia para grabar una nueva temporada del reality mexicano «Acapulco Shore», donde es una integrante bastante querida por el público. Lo cierto es que antes de empezar a grabar la chilena se retiró del espacio y decidió explicarle la razón a sus seguidores.

«Les prometí hoy un en vivo por la razón que fui y voy a empezar a hablar sobre eso”, dijo para la noche del día de ayer. “De partida, quiero agradecer la oportunidad que me dio MTV por confiar en mi, por volver a llamarme; por todo” expresó Ignacia Michelson, dando el preámbulo a lo que sería una dura decisión y confesión de su parte.

«Llegué a Colombia y yo estoy al 100% bien. Entonces, el encierro de allá (México) me hizo súper mal. Estaba muy bajoneada. No me sentía bien. No me sentía segura. No estaba al 100%», reiteró. «Mi papá no estaba del todo bien tampoco y, bueno, a veces, cuando uno no se siente bien; cuando uno no se siente cómodo, hay que irse. Y más si tu papá está empeorando», explicó a todos su seguidores Ignacia Michelson.

«La salud mental siempre debe de estar por sobre todo porque, realmente, no estoy muy bien psicológicamente», confesó la chica reality. “He pasado por muchas cosas este último tiempo. Cosas que ustedes no saben porque uno muestra realmente lo mejor. Pero hay cosas que no muestro, aunque siempre muestro lo mejor de mí”, terminó por decir a sus fans, quienes quedaron totalmente expectantes ante lo dicho.