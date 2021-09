Menos que un candy: Pamela Díaz anunció el fin de su programa en TVN

«TVN no me sabe valorar», afirmó la «Fiera», quién aseguro que su programa de viajes en el canal de todos los chilenos se terminó.

Una reveladora confesión en relación a su programa «Mochileros», el nuevo estelar de los sábados de TVN, lanzó Pamela Díaz en el programa Me Late, de TV+.

Es que según contó «La Fiera», en el programa de farándula su programa de viajes tiene los días contados en la señal de todos los chilenos. «Este sábado (el recién pasado) sale Jean-Phillipe Cretton en el capítulo… y se terminaron las grabaciones», avisó en el programa de TV+.

La confesión de Pamela Díaz generó dudas entre sus compañeros de panel, especialmente Daniel Fuenzalida, quién le preguntó de una «¿El programa se acabó?». Ante eso, Díaz contestó: «Partí tan feliz. Yo creo que TVN no me sabe valorar».

De hecho, la panelista de Me Late reveló que asistió al canal para decirle chao a sus compañeros, luego de las grabaciones. «No me pude despedir de nadie, porque no había nadie. No conozco a los ejecutivos. Hablé con los rostros de ese canal, que quedan muy pocos, y me decían lo mismo (…) Siento que nunca estuve ahí», complementó.

¿Qué le falta a TVN?

Respecto al rápido término de la relación laboral entre Pamela Díaz y TVN, esta reflexionó sobre lo que realmente estaba pasando con a programación.

«El canal tiene una parrilla tibia, más fría que la cresta. ¿Entonces qué quieren, que saque 10 o 15 puntos? ¡No puedo! ¿Qué creen que soy?», lanzó la «Fiera».

Luego, apuntó sin filtro: «La gente de TVN es muy terca, su línea editorial no va con la mía (…) El programa está editado de una forma que yo no la entiendo».

Es importante señalar que si bien las grabaciones se terminaron, según reveló Página 7, aun hay algunas que deberían concretarse durante las próximas semanas. Además, quedan 8 capítulos de Mochileros que deberán salir al aire próximamente para así dar termino a la temporada animada por Pamela Díaz.