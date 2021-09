Se supo todo: Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de su separación

La separación entre Benjamín Vicuña y China Suárez era uno de los rumores que más se tomó los medios de comunicación. Lo cierto es que finalmente fue el actor quién decidió contar por su cuenta de Instagram que ambos habían decidido separar sus caminos.

Si bien no había hablado al respecto luego de su comunicado público, este miércoles Benjamín Vicuña habló sobre el tema para por fin aclarar los rumores y entregar su versión sobre la separación.

Benjamín Vicuña habló con el programa argentino «Los Ángeles de la Mañana», y reconoció lo triste y doloroso que ha sido para él proceso.

«La gente sabe y empatiza con esta situación. Sabe lo difícil que son estas situaciones, todos las han vivido en algún momento o las van a vivir, o quizás no, bueno», inició el actor.

«Son temas que se viven a puertas cerradas, es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes (la prensa), queridos. Pero también entiendo su trabajo, soy respetuoso. Por eso no hay mucho que contar, es lo que es”, añadió Benjamín Vicuña.

El complejo momento

Por otra parte, el actor habló sobre lo complicado que ha sido este quiebre, especialmente por los dos hijos que tiene en común con su colega de presión. El actor chileno señaló que en su “fuero interno”, ya ni siquiera saber si hay algo más de pena por la ruptura. “No sé, en mi fuero íntimo tendríamos que ir buscarlo bien al fondo. No sé si ya me queda fuero íntimo, fondo íntimo, quizás”.

Del actual momento de su expareja, Vicuña sólo se limitó a señalar que “ella es la madre de mis hijos, buena persona, preciosa. Nos separamos en buenos términos”.

No tiene depresión

Por ello quiso dejar claro, que si bien lo ha pasado mal con la separación, que los medios enfaticen en que sufre depresión por el fracaso de la pareja, es un tema delicado de tratar sin tener todos los antecedentes del caso.

“Soy un tipo grande, tengo 42 años, no es joda, pero bueno, yo trato de entender los contextos cuando ustedes u otros programas tiran fruta. Y tratar de no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades, hay que tener un poco de cuidado, de respeto”, enfatizó.

Finalmente, Benjamín Vicuña terminó su entrevista volviendo a pedir un poco de privacidad por respecto a sus pequeños.

“Ya está, tampoco quiero parecer un poco grave. No quiero ser un tipo pesado, pero ya pedí respeto y no hubo respeto. Ahora ya directamente trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo (de la prensa), y porque entiendo que esto es así, pero nada, agradecer el tiempo que me dan. Esta es mi casa y me sentí como invadido».

«Quise salir dos minutos, ahora me voy a ver a mis hijos. Por lo mismo quiero estar un tiempo con mis hijos solo, no quería que me siguieran y ojalá entiendan mi punto», cerró.