Ahora sí es 100% chileno: Ben Brereton recibió especial y coqueta cábala

Faltan horas para que La Roja se enfrente a su nuevo reto en las Clasificatorias de Qatar 2022, y la situación está difícil para los seleccionados nacionales. Por esta razón la buena onda y desconectarse de lo deportivo es algo que desde Juan Pinto Durán pensaron muy bien, razón por la que invitaron a Pollo Castillo a desordenar a los chiquillos. Y el más cotizado por el influencer fue Ben Brereton.

El seco de la web llegó vestido con el nuevo uniforme de La Roja, tenía que estar a la altura. Incluso se dio el tiempo para hacer su propio «bautizo» al frente del plantel. Obviamente siguió la tradición y cantó una canción, la elegida fue «Azul» de Cristián Castro, hasta unos pasos al estilo «Marcianeke» se tiró en medio de la actividad.

El regalo del año

Sin embargo, lo mejor vendría después, cuando Castillo decidió entregarle un regalo a Ben Brereton. Para ello le pidió pasar al frente. «I would like to give you a present», le dijo en un chamullado inglés, mientras el delantero del Blackburn Rovers, lo miraba curioso. «Is very special to Chile», le explicó el ex Master Chef, mientras buscaba el objeto en un bolso.

Fue en ese momento que Pollo no encontró nada mejor que regalarle un «indio pícaro» Ben. «Here we have the indio pícaro», dijo Castillo, mientras levantó la clásica artesanía. Los deportistas no pudieron contener la risa, al igual que Ben Brereton, quién no tiene pudor en participar en las actividades grupales.

Lo que más llamó la atención fue cuando en su nativo idioma le pidieron levantar la figura, para revelar su misterioso contenido. Ante las risas de todos, el delantero accedió y también rio de buena gana. «Te va a traer suerte para todo lo que hagas» le dijo el Pollo Castillo a Ben Brereton.

Revisa aquí la visita completa de Pollo Castillo a La Roja:

¿Cuál es el origen del indio pícaro?

Según consigna Futuro, Jorge Medina, artesano de 66 años es el creador de esta maravilla chilensis. Vive en las faldas del volcán Villarrica, en el sector Candelaria. En 1975, junto a Alejandro Olave y Carmelo Valenzuela eran empleados de Ramiro Herrera, quien los contrató para que construyeran un conjunto de cabañas tipo ruca.

Un día, su jefe les mostró una curiosa figura de solo 5 centímetros tallada en madera que había traído del extranjero. Al levantarlo aparecía una sorpresa. «Era un indiecito que tenía pelos naturales, llevaba una chaqueta de cuero y un pirulito como un fosforito. Era bien sencillo», dijo Medina.

Fue ahí cuando Herrera les encomendó realizar una figura similar pero con rasgos mapuches. A los tres les pareció una buena idea por lo que comenzaron a ingeniárselas con un palo de laurel de 20 centímetros.

«Ese mismo día inventamos el Indio Pícaro con una sonrisa bien grande para que inspirara picardía. Se lo mostramos al jefe y lo encontró increíble», cuenta.