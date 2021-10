¡La volaita! Karen Doggenweiler contó con que famosos fumó marihuana por primera vez

La noche de este martes Karen Doggenweiler fue la invitada al último programa de Los 5 Mandamientos de Canal 13, animador por Martín Cárcamo. Fue ahí donde contó una especial anécdota que la conecta con su íntimo amigo, Julián Elfenbein.

La animadora relató como fue la primera vez que fumó marihuana, y soltó que quién la había ayudado a probarla había sido el reconocido animador de «Pasapalabra».

«Yo había salido en la portada de la revista Cáñamo. Te prometo que no había fumado nunca en mi vida marihuana, ni cigarros de ningún tipo, sólo me parecía que era legítimo y válido apoyar», contó en el espacio tras protagonizar la portada de al revista en 2014.

Luego de que Karen Doggenweiler confesó que nunca se había pegado unas «pitias», sus compañeros el Buenos Días a Todos de esos años, Julián Elfenbein, Jordi Castell y Gino Costa, la ayudaron a probar la marihuana en el baño de un restaurante.

“Entramos en el baño del local con Julián, y entró también Jordi y Gino, aunque él no fumó. Era chico el baño, yo me senté en la parte de arriba, donde está el estanque“, comenzó el relato.

Y continuó: “Era una época pre-covid así que se pasaba no más. Lo prendió Julián, costó que lo hiciera correr, y ahí lo agarró Jordi y me dieron las indicaciones, ‘mójate los labios’, y todo eso. De repente me lo pasaron, aspiré un poco. Yo nunca había fumado, pero lo probé, una sola calada”.

Finalmente Karen Doggenweiler detalló que no sintió alguna reacción en su cuerpo luego de fumar marihuana. Aunque algunas fotos de aquel día demuestran lo contrario. “Según yo, no me pasó nada. Pero después Jordi sacó fotos y en todas yo salía con la mandíbula desencajada, entonces quiere decir que me pegó. Igual viví una experiencia que nunca había vivido, me gustó la dinámica con el grupo”.