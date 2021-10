Audio: Mamita llamó a Tencha para concientizar sobre el autismo

Un emocionante llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa. Es que un auditora se desahogo con nuestra viejita y le contó uno de sus miedos más grandes como madre.

«Oiga quería preguntarle algo y saber su opinión. Tengo dos bebes, uno de 4 y uno de 12 años. El de 4 tiene autismo y el más grande de 12 no sabe, no le hemos contado», lanzó la mami.

La chiquilla de 38 años es madre de dos niños, uno de ellos tiene autismo, y no le han contado a su hijo mayor ya que tiene miedo de que la sociedad lo dañe.

«No le hemos contado porque igual el tiene amiguitos, juegan. Lo que no quiero es que a él lo etiqueten, sabes que la gente es super ignorante en el tema del autismo, ellos lo ven como un enfermo, lo tiene como una enfermedad mental. Y no es una enfermedad es una condición», explicó la auditora.

«Yo creo que tienes que contarle a tu hijo, porque él es parte de la familia», le dijo Tencha a la mami. Quién respondió que, «a mi me da mucha pena este tema Tenchita, no voy a llorar. No sé si tengo pena o me da miedo, no lo asumo ahora. Tengo pena Tencha», expresó.

Según le contó a Tencha la auditora ella y su pareja tomaron la decisión de no decirle a su hijo mayor. «Me duele como la guata porque me gustaría contarle pero no se como. Yo he leído sobre el tema, he estudiado y todo, pero me da miedo, se me apreta la guata Tencha, a veces no duermo en la noche».

La pena más grande

Uno de los momentos más triste fue cuando la mamá le contó a Tencha que le daba mucha pena que su hijo no se pudiera expresar como los demás niños. «Mi hijo es super inteligente, sabe contar las figuras, los números. Pero no sabe decir te amo, tengo frio», detalló.

«Ayer fui al parque, y quizás estoy mal porque comparo. Pero me da pena ver a un niño de dos años decir «mamá te amo, mamá me quiero subir». Y mi niño no puede decir esas cosas», agregó muy emocionada.

Sin embargo quiso ir más allá y reflexión sobre lo poco accesible que es tomar una terapia para niños con autismo debido a los altos costos. «Él va a terapia, nosotros tenemos la suerte de poder costear eso. Pero quizás otros niños no pueden, porque acá en Chile no es gratis».

Finalmente aprovechó de enviarle una mensaje a todos aquellos que son padres o están involucrados en la crianza de niños y niñas. «Me da miedo, me da rabia el resto. Hay mucha ignorancia sobre el tema y eso me da rabia (…) Lo que les pido a los papás y a las mamás es que respeten la condición, a lo que me refiero es que le enseñen a sus hijos a respetarla, que los eduquen», sentenció.

Los auditores de radioactiva se comunicaron con Tencha para contarle sus historias ligadas al autismo y así apoyar a esta mamita que la estaba pasando mal.