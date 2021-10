Marcianeke se defendió ante video viral: «Estaba congestionado»

Revuelo total generó un registro audiovisual en el que aparecía el cantante Marcianeke realizando un gesto en plena entrevista, el que muchos tildaron de consumir droga en vivo.

El cantante urbano decidió aclarar lo ocurrido por medio de una nueva entrevista al medio Soy Chile, donde se defendió ante quiénes lo acusaban de consumir droga previo a la conversación.

«Lo que pasa es que estaba recién despertando de una gira de cuatro eventos, que era en el sur y no estaba preparado para ir al sur. Estaba desabrigado y obviamente me resfrié», inició Marcianeke.

Y sobre la misma, agregó: «sinceramente a mí me despertaron para hacer esa entrevista. Fue como ir al colegio, no quería jajaja… Me pilló desprevenido. Estaba congestionado, toda la entrevista estuve congestionado».

Sin embargo, Marcianeke aprovechó la ocasión para reflexionar sobre lo ocurrido, hacer un mea culpa respecto a su carrera como personaje público y tomarse «más enserio este tipo de cosas. Todo es marketing, todo es marketing”.

Incluso, también habló sobre el revuelo que generó, tanto así que aprovechó de enviar un mensaje. «La verdad traté de no sentirme mal, la gente lo hace con la intención de opacarme y no hay que darles en el gusto. Para todas las personas que están iniciando su carrera musical, cuando lleguen a este tipo de entrevistas, cuiden su imagen”, remató Macianeke.

Video que se tomó la web

El artista urbano estaba siendo entrevistado para un reconocido medio nacional, pero al iniciar la conversación hubo un hecho que llamó la atención de quiénes estaban viendo la transmisión y que rápidamente se hizo viral.

Cuando comenzó la conversación, Marcianeke prendió su cámara y fue capturado limpiándose la nariz y bigotes. Sin embargo, la entrevista continuó con completa normalidad; y el chiquillo contó sus proyectos a futuro y lo que significa ser el nuevo referente de la música urbana.