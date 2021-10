Audio: Tencha aconsejó a esposo desganado en el Martes Hot

Un especial llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa. Es que los auditores aprovecharon el Martes Hot para hablar de sexualidad sin filtro.

El llamado que se tomó el programa fue del esposo desmotivado, quién es contó que estaba bastante preocupado porque la llama del amor con su pareja se apagó lentamente.

«Yo tengo una pareja actualmente que tiene 25 años, y justamente me sentí identificado. Porque cuando partió todo estábamos a full en lo sexual, en la parte de atrevimiento, en la parte de jugársela. Lo hacíamos donde se nos daba la gana, pero eso ya después de la pandemia cambio totalmente», contó el chiquillo.

Rápidamente nuestra Tencha le consultó al chiquillo si es que había provado sorprender a su pareja con cosas nuevas, para tratar de descubrir que estaba pasando. «Mira la verdad no sé, yo creo que le he buscado la vuelta, le compré juguetes (..) lo hablé con ella, el primero fue sorpresa. Lo hemos utilizado, pero después de eso ha estado muy conservadora. Ella se preocupa mucho de la estabilidad que tenemos», aseguró.

Algo más de lo sexual

El chiquillo contó que era separado y tenía un hijo, y que su mujer tenía una excelente relación con el niño. Pero que ella no quería tener hijos con él, ya que estaba enfocada en otras cosas para su vida.

Por otra parte, la Tencha le consultó al esposo desganado si es que su pareja sentía placer cuando hacían el delicioso, a lo que este respondió que, «por lo que ella cuenta o las veces que hemos tenido relaciones, yo creo que si. Pero yo siento que me pongo mucho en la posición de ella, de lo que le gusta, de sus intereses, a su comodidad».

«El placer de ella actualmente, es como entrar, acabar y listo. A ella lo que le gusta para excitarse es que yo haga la previa, empezamos y terminamos listo», agregó.

Finalmente, Tencha le aconsejó al hombre que conversara con su pareja para saber que estaba pasando realmente, ya que no era algo sexual, sino más allá.

«Mi guata me ha dicho muchas veces que la relación no da para más. He intentado volver a lo antiguo pero ella no quiere», expresó el galán