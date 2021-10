Audio: Portal del Web apoyó a cosita gorreada

Un llamado digno de «Pasiones» recibió Dj Black, Freddy Guerrero y JL Godoy mientras hacían el Portal del Web. Programa regalón de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 horas, hasta las 16.00 horas.

Todo comenzó cuando una chiquilla mandó un audio y contó que estaba media complicada por una situación sentimental que estaba viviendo. «Yo creo que a veces aunque uno no lo quiere, a veces tiras a lo sentimental que a la familia. Yo amo, adoro a mi familia, son fundamental. Pero aun así estoy pasando por una etapa horrible de mi vida», soltó la chiquilla.

«Mi pareja me fue infiel y aunque tuve la oportunidad en mis manos de echarlo de la casa, no lo hice. Y eso ocasionó que una parte de mi familia esté molesta, porque la otra no lo sabe. A veces me pregunto si lo escogí a él o a mi familia, es un tema complicado», soltó.

De inmediato el Portal del Web se cuadró con la chiquilla y decidieron llamarla para escuchar su historia. Fue ahí donde contó que el cabeza de pelota había sido infiel hace poco tiempo, y ella decidió mantenerlo en el hogar que compartían en común.

«Me pidió disculpas, me dijo que yo con mi hija éramos lo más importante», aseguró la chiquilla.

Sin embargo, la situación se complicó cuando una persona importante de su núcleo se enteró de lo ocurrido y le hizo la equis al hombre infiel. «No es que mi familia lo haya agarrado conmigo, lo que pasa es que mi parte más profunda. Mi hermana gemela por así decirlo, empezó a soñar conmigo, se empezó a angustiar y terminé contándole. Yo no quería contarle a nadie. Y al final le terminé contando la verdad y explotó, no lo quiere ver nunca más».

«Me preguntó si hice bien en dejarlo en la casa, en haberlo perdonado. Yo soy una mujer con los pies bien puestos en la tierra, soy trabajadora, siempre me han joteado porque no soy fea», agregó.

Sobre como se enteró de la infidelidad del tonto grande, la chiquilla le contó al Portal del Web que ‘la que busca, siempre encuentra’. «Me empezaron a llegar mensajes a mis redes sociales, y al principio no pesqué. Pero después como buena mujer busquilla, yo sola le encontré lo que él había borrado y se lo mostré en la cara», soltó.

Finalmente, la chiquilla recibió consejos divididos por parte de la comunidad, algunas decían que le diera la PLR. Mientras que otras decían que le dieran la otra oportunidad.