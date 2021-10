La talla de Julio César Rodríguez que molestó al Rojo Edwards: «José… el que se fue»

Un divertido momento se vivió este viernes en el matinal «Contigo en la mañana» junto a Julio César Rodríguez mientras desarrollaban el panel político como es habitual.

Todo partió cuando el político conocido como Rojo Edwards comenzó a defender el nombre de José Antonio Kast, ya que según su visión llamarlo solo por «José», era una falta de respeto.

«Nuestro candidato José Antonio Kast, que se llama José Antonio. Yo creo que es una falta de respeto llamarlo por un nombre distinto o quitarle otro nombre como lo hizo Gael, José Antonio. Mi nombre es Rojo y me gustaría que me llamaran Rojo», lanzo el representante del Partido Republicano.

La férrea defensa de Rojo generó la duda de Julio César Rodríguez quién no dudó en consultarle si estaba hablando en serio. «¿Esto de José Antonio es verdad o es una talla?», preguntó el animador, a lo que la diputada Gael Yeomans le respondió: «Es una talla parece».

Sin embargo, la duda no quedó ahí, ya que Julio César Rodríguez le volvió a consultar, ya que no entendía la molestia de Rojo Edwards. «¿Por qué es José Antonio o José? Yo me llamo Julio César, pero me pueden decir Julio, a mí no me molesta», lanzó.

«Pero es que a mi me parece importante Julio, lo mínimo de respeto. Si a ti te gusta que te digan Julio César yo lo respeto. El nombre de él es José Antonio y así ha sido conocido. A mi me parece una falta de respeto que permanente el candidato Boric», le respondió el Rojo.

Fue en ese instante en que JC no dudó en tirarle una talla popular bien subidita de tono. «¿Usted dice que le molesta José? Que lo están denostando, el que se fue..», comentó el animador, haciendo referencia al refrán chileno que dice «José el que te cu… y se fue».

«No, su nombre es José Antonio, Julio César, tú tienes que respetarlo. Hay que respetar a las personas por como se llaman, el se considera José Antonio. El respeto por como tú te consideras», la respondió molesto.

«Entre la zanja y el nombre.. Lo que pasa es que yo estoy entiendo que es una cosa emocional, más que legal», sentenció Julio César Rodríguez ante la defensa del político.

Revisa aquí el momento: