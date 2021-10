El baile de TikTok con el Denise Rosenthal sorprendió a sus fanáticos

Sin lugar a dudas Denise Rosenthal es una de las artistas nacionales que mayor provecho le saca a las redes sociales. La chiquilla no solamente está en Instagram, sino que también en Twitter, Facebook y Tiktok.

Es en esta última plataforma donde constantemente comparte contenido de su día a día, donde realiza algún desafió clásico de la aplicación. Ella siempre está en la onda.

Fue dicha app que Denise Rosenthal dejó más que felices a sus seguidores, gracias aun video en el que aparecía bailando junto a Mafe Bertero, la joven promesa de la actuación.

“Con una reinita preciosa”, escribió la cantante junto al registro. En el video aparecían ambas moviendo el body al ritmo de “Con El Pompi Pa’ ‘rriba”.

La publicación, de inmediato, causó furor entre los usuarios de la plataforma virtual. Incluso, fueron cientos los mensajes de elogios. «Exceso de belleza», «las dos mujeres más hermosas de Chile», «son perfectas» y «mi sueño hecho realidad» fueron algunos de las reacciones que generó el video.

En pocas horas, el registro de Denise Rosenthal acumuló casi 70 mil «like».

Revisa aquí el video:

¿Quién es Mafe Bertero?

Hay que señalar que Mafe Bertero es una actriz que se hizo famosa tras su debut en la teleserie Valió la pena de Canal 13 como también por su rol en Si yo fuera rico de Mega. La joven de 19 años también tuvo un rol secundario en la telenovela La colombiana de TVN.

Aún así, hace un tiempo, la joven contó que la Actuación no estaba entre sus opciones de carreras universitarias a estudiar.

“No tenía presión de estudiar altiro. Igual di la PSU, pero la verdad es que no me fue muy bien, porque estoy trabajando como actriz desde séptimo básico. Entonces iba al colegio súper poco, a dar las evaluaciones, así que no me había preparado tan bien”, confesó la adolescente sobre la prueba y que finalmente se inclinó por Periodismo y Publicidad.