Hijo de Julio César Rodríguez milita en partido de derecha: «Mi papá es respetuoso con lo que pienso»

Varios creían que Julio César Rodríguez tenía dos retoños, Julieta, fruto del matrimonio con Claudia Arnello y Joaquín, quién nació de su relación con Fran García-Huidobro.

Lo cierto es que el animador de Contigo en la Mañana tiene 3 hijos. Faltaba conocer un poco más a Felipe Rodríguez, su hijo de 33 años, el cual tuvo cuando solo tenía 19 años.

Pocos antecedentes se manejaban de Felipe, ya que este vivió gran parte de su vida en la región del Biobío, específicamente en la ciudad de Hualpén. El chiquillo ha desarrollado su vida profesional totalmente alejada de los medios de comunicación, pero si con una fuerte convicción enfocada en la política; ya que es un activo militante del partido de centroderecha, Renovación Nacional.

En conversación con LUN, el hijo de Julio César Rodríguez comentó cuál fue la opinión de su papá cuando supo de su militancia. «Al principio no le gustó mucho. Lo dijo una vez en el programa ‘El cubo’, que le había caído como un balde de agua fría».

«Mi papá es bastante respetuoso con lo que uno piensa«, asegura, añadiendo que «hay una percepción de que él es más de centroizquierda».

Conversan de política

Y entre dos personas de polos políticos totalmente opuestos, puede ser difícil hablar de actualidad. Sin embargo, entre ellos estas conversaciones se dan de forma fluida, confiesa Felipe.

«Hablamos harto de política con mi papá y tenemos bastantes coincidencias sobre lo que pasa en Chile en general. Yo pertenezco a una centroderecha con una perspectiva social (…) Estar en ese sector, más social, me ha hecho coincidir con mi papá en los análisis que no necesariamente son ideológicos, sino que tienen que ver con el sentido común que parece que no es tan común en la política», reflexiona.

Ya está radicado en Santiago

Después de varios años viviendo en el sur de Chile, este 2021 Felipe Rodríguez decidió venirse a Santiago. En primer lugar junto a Julio César Rodríguez, pero ya arrienda su propio lugar en el centro de Santiago.

Sobre cómo fue la convivencia, JC narra que durante los meses que estuvieron juntos «fue buena, porque él (Felipe) es fácil de llevar, muy liviano, agradable y simpático. Ahora está grande, no es un niño y se puede conversar con él todas las cosas».

Sobre el parecido que tienen ambos, Julio comenta que por la poca diferencia de edad que hay entre ellos, «siempre nos han tildado de hermanos, porque él siempre se ha vestido como más grande, es formal, más serio, ¡pero si es RN!. Yo saliendo del aire ando de zapatillas, jeans y polera, y él siempre anda con camisa».