El duro momento por el que pasa Luz Jiménez: sufre complicada enfermedad

Un complicado momento de salud afecta actualmente a la actriz Luz Jiménez, reconocida por participar en importantes teleseries nacionales, entre ellas Romané; donde le dio vida a «Mamá Pasca».

La actriz de 85 años, dio una entrevista a El Mercurio a raíz de la obra «Preludio», donde participa. En la trama se hace alusión a las personas que pierden su campo visual, misma situación que pasa por estos días Jiménez.

Según reveló Luz Jiménez, todo se inició cuando realizó una visita al medico; fue ahí donde le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que disminuirá poco a poco su capacidad visual. “He tenido algunos problemas con mi vista, pero puedo vivir con eso. Lo que más me complica es que me está afectando para leer y eso para mí es fundamental”, señaló la actriz,

“Avanza silenciosamente. Es una falla ocular, en cierto modo, hereditaria, pero que también puede aparecerle a cualquier persona y en cualquier minuto”, aseguró, revelando que debe inyectarse mensualmente para frenar la pérdida de la vista.

Su gremio la apoya

Por otra parte, Luz Jiménez indicó que hace seis años está en tratamiento para poder controlar la enfermedad. Si bien en un principio estaba atendiéndose en un hospital público, no estaba recibiendo el tratamiento adecuado ya que estaba en lista de espera. Por está razón ChileActores decidió intervenir y le brindaron el apoyo económico necesario para el tratamiento.

«Yo tengo Fonasa, así que ahora estoy profundamente agradecida porque Chileactores me empezó a ayudar”, destacó, asegurando que todavía quiere seguir arriba de los escenarios.

“No me han tocado ofertas de obras o papeles con mucho texto, entonces, lo que hago es que traspaso todo a un papel y lo escribo con letras bien grandes”, detalló.

“Me cuido en la alimentación y tomo vitaminas, pero no mucho más, pero el doctor, hasta el momento, me dice que no voy a perder la vista en un cien por ciento. La vista es lo último que uno quiere perder”, sentenció Luz Jiménez agradeciendo el apoyo que ha recibido.