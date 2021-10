Monserrat Álvarez confesó que tuvo «pesadilla» con Julio César Rodríguez

Un divertido momento ocurrió este martes en el matinal Contigo en la Mañana. Es que Monserrat Álvarez se liberó y le contó a su compañero Humberto Sichel una especial anécdota que involucraba a Julio César Rodríguez, quién actualmente está de vacaciones.

La animadora reveló que sufrió una pesadilla la noche anterior, y que el principal implicado era su compañero de trabajo. «Soñé que el canal me obligaba a casarme con Julio César Rodríguez”, contó Monserrat Álvarez, precisando que “como que un día llegaban me decían tienes que irte a casar. Y yo como que decía: No, si yo no me quiero casar con Julio».

Monse entregó más detalles de lo ocurrido y precisó que para la ceremonia ella y Julio César Rodríguez debían viajar fuera de Santiago. Sin embargo, mientras iban en camino a pisar el palito, la periodista le pedía que por favor no subiera a las redes sociales esta situación.

“Algo hay”, insinuó Sichel, algo que Álvarez descartó de lleno. “Ninguno de los dos quería casarse, teníamos que cumplir el contrato. Entonces decíamos ya, no lo publiquemos en redes sociales. Después, casados, cada uno se fue para su casa y cada uno con su vida y su pareja, era como parte de la pega que nos obligaban a casarnos”, contó, entre risas, para luego acotar que su sueño “fue una pesadilla”.

Finalmente, Monserrat Álvarez aclaró que “fue un poco pesadilla pero no por Julio (…) que te obliguen a casarte con cualquier persona es una pesadilla. Desperté un poco atribulada”.

La soltería llegó al animador

«¿Julio, usted está solito?», le consultó la diputada Pamela Jiles. A lo que el animador contestó: «Sí. Osea, estoy con la Maca (Pizarro, su compañera en el matinal)», señaló tratando de esquivar la pregunta, pero finalmente lo confirmó, tal como lo hizo recientemente Cecilia Gutiérrez.

Sin embargo, el quiebre no pasó desapercibido para los programas de farándula. En el programa «¿Qué te lo digo?», Sergio Rojas y Hugo Valencia entregaron nuevos detalles de la nueva chiquilla que habría conquistado el corazón de Julio César Rodríguez.

“A mí me contaron que después del 18 de septiembre, alrededor de esa fecha, en una fiesta, en un carrete, Julio habría llegado acompañado de otra chica, que no sé si es la polola o pinche”, dijo Hugo Valencia en el espacio que comparte con Sergio Rojas.