«No alcanzo a ver ni hue…»: El chascarro de Daniel Fuenzalida que se tomó la web

Nuestro querido «Huevo» vivió un divertido inconveniente mientras realizaba una mención para Me Late.

Cuando se hace televisión, los chascarros están a la orden del día y bien lo sabe nuestro querido Daniel Fuenzalida, quién se tomó el ciberespacio con un video que sacó más de una carcajada.

El locutor de Central Radio Activa se transformó en viral gracias a un divertido momento que protagonizó mientras realizaba una mención para su programa Me Late. Todo ocurrió mientras presentaba las características de «Nadú», un producto que tienen como auspiciador.

La mención iba viento en popa, cuando de repente el animador paró rápidamente, y alegó al aire por no poder leer correctamente. Esto, debido a la falta de luz en el estudio.

«Pu…, vamos de nuevo. Sabís qué, hu…, esa hue… está oscurísima, no alcanzo a leer ni hue… Pide otro foco pa’ la mención», le rogó al equipo del programa Daniel Fuenzalida.

Mientras solucionaban el problema, Fuenzalida le explicó su molestia a los compañeros de panel: «Estaba tratando de adivinar. No se veía». El momento, que se habría visto al aire, fue compartido por la cuenta @Televisivamente.

El problema al parecer vino después, ya que la gente de producción del programa puso la mención equivocada, lo que generó las risas de los televidentes.

Se agarró pal leseo

Obviamente el equipo Radio Activa no dejó pasar la oportunidad para hacerle bromas a Daniel Fuenzalida por el divertido momento que se tomó la web. Mientras Los Magníficos (malitos pa’ la talla) aprovecharon de lanzar algunos chistes, nuestro querido «Huevo» también lo hizo en el programa de este miércoles de Central Radio Activa.

«Anda un viral de la grabación del Me Late Prime. ‘No veo ni una hué..», lanzó el locutor al comenzar el programa.

Finalmente, Daniel Fuenzalida explicó lo que había ocurrido: «Anoche estaba grabando Me Late Prime, y empiezo hacer una mención. La verdad es que me ponen un papel para la mención, entonces estaba sin un foco y no veía nada. Entonces yo digo «no alcanzo a ver ni hué..», contó.

«Eso salió al aire anoche, se equivocaron. Y es viral ahora. Muy buen video. Menos mal no dije otra cosa (…) Son las cosas que pasan en la televisión», sentenció Huevito tomándoselo con bastante humor.