Alejada de la tevé: así es la vida de María Isabel Indo, la «Chabe» de Mekano

Corría la década de los 2000 y Mekano era uno de los programas juveniles más exitosos de la pantalla chica. Por lo mismo sus integrantes estaban en la retina de todos los fanáticos, por eso el nombre de «Chabe» era uno de los más populares incluso hasta hoy.

María Isabel Indo fue una de las primeras mujeres en ser parte del team Mekano, un grupo de bailarinas que formaba parte de la «primera línea» del espacio.

Durante más de siete años Chabe fue parte del programa, y cuando este terminó siguió ligada a otros proyectos en la televisión. Es que la chiquilla tenía talento, de hecho es actriz de profesión, se graduó en la escuela de Patricio Achurra algo que la ayudó a brillar en otras áreas.

La musa de Infieles

Mientras estuvo en Mekano, Chabe ya había mostrado su talento en la actuación participando en algunas miniseries del programa. Sin embargo, su carrera actoral llegó a la cima cuando formó parte del elenco de la extinta serie de televisión Infieles.

El espacio de Chilevisión estaba enfocado en contar historias subidas de tono, donde había bastante piel y poca censura en relación a la sexualidad. «Soy como la niña símbolo de ‘Infieles’, una especie de mascota», contaba María Isabel a La Cuarta hace algunos años atrás.

De hecho, lanzó una crítica hacia la televisión, ya que aseguró que no era la pega que más le gustaba hacer. «No me encanta hacer este tipo de cosas, pero es lo que hay y lo hago bien. Por el hecho de ser una «chica Mekano» es lo único que me han ofrecido«, comentó.

«A mí me gustaría hacer otro tipo de teatro, pero si se me presenta esta opción, tengo que explotar bien mi imagen, total el mundo es de los vivos», agregó Chabe en aquella ocasión.

Sin embargo, al terminar el proyecto María Isabel Indo nunca más volvió a tener un papel protagónico en producciones dramáticas en la pantalla chica, alejándose para siempre de la televisión.

Nueva vida

Actualmente, Chabe ha aparecido esporádicamente en programas de televisión como invitada. Pero su vida está alejada de las luces, a través de redes sociales mantiene el contacto con sus seguidores quiénes siempre están al pendiente de ella.

Aunque no faltan los mala leche quiénes le han sacado en cara el pasar del tiempo y el cambio en su apariencia. Sobre esto, María Isabel se refirió en 2015. «Me da lo mismo las hue… que digan de cómo me veo, porque yo sé cómo estoy, cómo soy. Me importa nada que me digan ‘cara de papa’».

Por medio de su cuenta de Instagram se puede ver a Chabe disfrutando de la maternidad. Además, es una activa participante del Siquem Lugar De Refugio, un centro de restauración cristiano para la mujer en situaciones de droga alcohol y depresión, según indica en su página de Facebook.

Revisa aquí algunas postales de la actualidad de Chabe: