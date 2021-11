¿Qué piensan chiquillas? Chris Evans es catalogado como el hombre más sexy del 2021

Todos los años la Revista People se da el gusto de elegir al hombre más sexy del año, y como ya es tradición este año el podio ya tiene a un elegido: se trata de Chris Evans.

Según reveló el portal Page Six el actor recibirá oficialmente el reconocimiento como el hombre más sexy del 2021 de manera formal en algunas semanas más. Es que su nombre ha sonado varias veces para el titulo y este año sin duda era su momento.

Fuentes dentro de revista People soltaron la papita de que el año pasado Chris Evans iba a recibir el reconocimiento, pero una foto pilucho que compartió en sus redes sociales le jugaron en contra por lo que el premio se le dio a Michael B. Jordan, como el más sexy del 2020.

El reconocimiento para el actor llega en uno de los momentos más importantes de su carrera, se quedó en la cúspide de su industria gracias a su excelente interpretación de Capitán América. Y hace pocos días se confirmó que le pondrá la voz a uno de los personajes más queridos de Toy Story.

La portada de la revista People, que hará oficial el reconocimiento a Chris Evans como el hombre vivo más sexy del 2021, saldrá la próxima.

Nuevo proyecto

Chris Evans, quien da la voz a Buzz Lightyear en la película, usó su cuenta de Twitter para compartir el primer trailer. «La expresión ‘un sueño hecho realidad’ se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí», asegura Evans.

«Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando».

Dirigida por Angus MacLane, veterano animador de Pixar que co-dirigió «Buscando a Dory», y producida por Galyn Susman («Toy Story: El tiempo perdido»), «Lightyear» se estrenará «exclusivamente en cines» el 17 de junio de 2022.

