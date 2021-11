Audio: Pape Salazar conversó con Nutri Judith

Una visita de lujo tuvo nuestro querido Pape Salazar, en su programa Yo Soy tu Pape. Espacio que va de lunes a viernes desde las 18.00 horas, hasta las 20.00 por Radio Activa.

Judith Villarroel, más conocida en las redes sociales como Nutri Judith, visitó los estudios de la 92.5, para conversar con Pape Salazar sobre la importancia de una nutrición balanceada y a su vez un estilo de vida saludable.

Lo primero que aclaró la profesional fue que este periodo es clásico para que los compatriotas visiten las consultas nutricionales. «Estamos en el peak de las visitas nutricionales, porque la gente espera el verano cuando te tienes que sacar la parca, el chaleco y el abrigo para ponerse a full», comentó la nutri.

Es que hay varios factores que también hicieron cambiar los hábitos alimenticios de las personas como la situación política, social y sanitaria que se vivieron los últimos dos años. «Y si le sumamos la pandemia, el estallido social y el factor estrés, no hay otra solución que comer», agregó Judith.

Una de las auditoras le consultó sobre los efectos en el estado anímico que podría traer una dieta en las personas. «Tiene mucho que ver, el problema en el mundo es la palabra dieta, a mi no me gusta. Hagamos un cambio entre todos, pensemos en un estilo de vida saludable, tenemos que aprender a comer. Y eso no significa vivir de ensalada, hay que buscar un punto de equilibrio y buscar una alimentación saludable», expresó la Nutri Judith.

Por otra parte, Pape Salazar le consultó sobre otra duda de los auditores de Radio Activa. Qué pasa con aquellas personas que a pesar de alimentarse bien, no logran bajar de peso. «Si tú haces esfuerzos y no bajas de peso lo que te recomiendo es que pidas una hora a médico general para que puedas hacerte exámenes. Muchas veces hay enfermedades que dañan tu metabolismo, que dificultan la pérdida de peso», explicó.

Respecto a los distintos tipos de dieta que existen, Nutri Judith entregó su visión sobre estas: «Yo no soy de la idea de que un paciente deba eliminar alimentos para bajar de peso, si tú quieres bajar de peso con alguna dieta es porque tú quieres sacar alimentos. He recibido pacientes que han hecho este tipo de dietas, después vuelven a subir porque no pueden vivir sin estos alimentos. Cuando ustedes quieran hacer este tipo de dietas, piensen si son sostenibles en el tiempo», sentenció.

