Audio: Tencha fue parte de reencuentro en vivo de un padre y su hija

Un especial y emocionante llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

“Mire Tenchita le comento, es sobre mi hija. Yo la he llamado anteriormente, en esa ocasión le conté que tuve que cambiarme de ciudad, perdí todo, trabajo, lugar de donde vivir. Tuve problemas con la mamá, problemas con la pensión alimenticia”, inició el auditor en su llamado.

Se trataba de Nelson Álvarez, un radioactivo que se había comunicado anteriormente la viejita, ya que tenía problemas, estaba lejos de su hija y la situación lo tenía bastante afectado.

Lo cierto es que en momentos malos y buenos Radio Activa acompaña a sus auditores, por esta razón el papi decidió llamar a la Tencha para vivir un importante momento, se reencontraría con su hija Martina luego de meses separados.

“Ahora está todo al día, me cambié de trabajo a Santiago y nos vamos a volver a ver. Yo estaba esperando su llamada ayer, porque yo podía venir a verla cuando quisiera. Y ahora estoy afuera de su casa viejita, no la veo hace como ocho meses y estoy más nervioso”, expresó Nelson.

“Estoy súper nervioso viejita, por eso te llamé a ti primero, porque quería hablar para relajarme”, agregó.

Fue en ese momento que Tencha le pidió que fuera a la casa de su hija y no cortara la llamada, así podríamos acompañarlo en este importante momento. A través del contacto telefónico la familia de Radio Activa pudo escuchar como Nelson llamaba a su hija en la puerta de su casa.

“Estoy afuera de la raja, no sale nadie. Me tienen aquí en la reja esperando, de aquí no me muevo viejita”, comentó el auditor.

Emoción pura

Pasaron algunos minutos para que Martina saliera a ver a su papá, de fondo se escuchaban el abrazo, el llanto y la emoción de ambos en medio de su reencuentro. “Estoy al aire, te llamé en el verano y aquí estoy con la Tenchita. Te eché mucho de menos mi wachita”, lanzaba el papito.

“Muchas gracias viejita por compartir este momento de alegría conmigo. Siempre voy a estar con ella, esté donde esté. Hay papá para rato. Muchas gracias Tenchita por la oportunidad”, expresó Nelson a Tencha.

Finalmente, nuestra viejita habló con Martina, quién le mencionó a nuestra Tencha breves palabras en medio de la emoción. “Estoy contenta, lo extrañaba mucho”.