Icónico: Leo Rey tuvo duelo de Mortal Kombat con Spider G

Una visita ilustre tuvo este martes Spider G en Hiperactiva, programa maquinón que va de lunes a viernes desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, por Radio Activa.

Los estudios de la 92.5 tuvieron la dicha de tener a Leo Rey, el reconocido cantante de música tropical que volvió con todo a las pistas. “Vengo brigidoooooo. Estoy contento porque tengo nuevo material discográfico”, soltó de inició.

Se trata de la canción “Todo se paga”, single con el que volvió a la música luego de los dos años paralizados producto de la pandemia. “Es una hermosa canción que habla un poco de cuando uno se porta mal en la vida, y todo se paga. Tal como dice el dicho, me acuerdo que mi abuelito me decia ‘oiga portese bien porque todo se paga en esta vida'”, contó Leo Rey.

Sin embargo, el tema viene lleno de sorpresas, ya que no estuvo solo. En este nuevo single el cantante cuenta con la presencia de importantes artistas. “Nació esta canción que tiene un buen coro, una buena letra y contó con la participación del campeón nacional de freestyle, Kaiser. Y también el Sensual Spiderman, que participó en el videoclip”, comentó.

Por otra parte, Leo Rey también se refirió a los tiempos difíciles que han vivido los artistas en el país. “Afortunadamente está volviendo todo a la normalidad, ha sido muy difícil, ha sido muy deprimente para nosotros los artistas. Pero ya están saliendo los primeros rayos de sol, así que ha vacunarse para que pronto volvamos a las pistas y podamos celebrar en grande”, expresó.

Campeón del Mortal Kombat

Aunque su visita en la 92.5 no fue solo para hablar de música, ya que también tuvo un desafió brigidoooooo con Spider G. Ya que por si no lo sabía, Leo Rey es el campeón nacional de Mortal Kombat.

“Sabí que a mi nadie me creía que era brígidooo pal Mortal Kombat, así que dije ‘esta hueá hay que demostrarla de una sola manera, jugando’. Así que me empecé a meter a participar en torneos, gané 6 torneos. Cinco nacionales y uno latinoamericano, y con eso me gané el respeto y me salió mucho trabajito. Eso me ha servido conquistar a las nuevas generaciones que le gustan los videojuegos”, contó el cantante.

Por esta razón y utilizando nuestro juguetito, Spider G decidió desafiar con tuti a Leo Rey en un duelo de maquinones en el Mortal Kombat, hasta Pape Salazar se unió. El registro fue compartido en nuestra cuenta de Instagram, pero también lo puedes revisar aquí.

Duelo de maquinones Mortal Kombat: Spider G vs Leo Rey: