Sarah Jessica Parker paró a los odios que la tratan de “vieja”

Sin lugar a dudas Sarah Jessica Parker es una mujer que se ha ganado el respeto y la admiración de muchas mujeres en el mundo. Eso gracias a la interpretación que le ha dado a Carrie, su personaje en Sex and the city.

La actriz se ha transformado en una voz autorizada para hablar sobre como las mujeres buscan romper con los estereotipos de la edad. Sobre esto se refirió sin filtro en la revista Vogue USA, donde es la portada de la edición de diciembre.

Sarah Jessica Parker no le tembló la mano y decidió dedicarle algunas palabras a todos aquellos odiosos que pasan criticando su “envejecimiento” y el de sus compañeras de la película. Especialmente en el reencuentro Sex and the City, And Just Like That.

“Hay tanta charla misógina en respuesta a nosotras que nunca sucedería a un hombre”, dijo. “’Canas, canas, canas. ¿Tienes canas?’ Estoy sentada con Andy Cohen y él tiene la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué está bien para él? No sé qué decirles, gente. Especialmente en las redes sociales. Todos siempre tienen algo que decir”, expresó la actriz.

Mala onda

Si bien Sarah Jessica Parker ha mantenido su vida privada en la intimidad, fotografías que circularon por redes sociales donde aparece en el set de grabación de la nueva peli provocó que se llenara de críticas. ¿La razón? Dicen que se ve muy vieja para esta nueva pasada de la peli.

“Casi se siente como si la gente no quisiera que estemos perfectamente bien con el lugar donde estamos, como si casi disfrutaran que nos duela lo que somos hoy, ya sea que elijamos envejecer naturalmente y no lucir perfectos, o si haces algo si eso te hace sentir mejor “, afirmó.

La actriz volverá a dar vida a Carrie Bradshaw sólo que ahora la veremos como una mujer madura que se enfrenta a la problemática ciudad de Nueva York al lado de sus inseparables amigas Miranda Hobbs y Charlotte York.

El productor de Sex and the City, Michael Patrick King, quien también regresará para producir la continuación de HBO, también compartió su desprecio por la doble moral de la sociedad respecto a la belleza.

“Vaya, o tienes 35 años o estás jubilado y vives en Florida. Aquí falta un capítulo”, bromeó y enfatizó que el regreso de Sex and the City es importante porque muestra un elenco de mujeres que tienen predominantemente 50 años, algo que, según él, es poco común en la televisión.