China Suárez rompió el silencio: «Nunca sentí que tenía que dar explicaciones»

Si bien hace algunos días Wanda Nara habló públicamente sobre el «Wandagate» en una entrevista con Susana Jiménez. Ahora fue el turno de China Suárez quién vivió una íntima entrevista para Star+, llamada «En primera persona».

La actriz repasó importantes momentos de su vida persona y profesional. Y si bien no habló directamente sobre el último escándalo en el que se vio involucrada, entregó algunos detalles respecto al «quilombo» en el que se vio involucrada.

«Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suena soberbio, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos. No solo sobre esto que pasó, sobre toda mi vida. Ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me banco el ‘dónde saliste’, ‘con quién fuiste’, ‘quiénes estaban’», contó China Suárez.

“Yo no tengo que dar explicaciones de mi vida porque no ocupo un cargo político. Solo a mis hijos. Y creo que eso debería ser así para todo el mundo. ¿Vos te sentís con la necesidad de darle explicaciones a alguien de lo que hacés de tu vida personal?”, disparó China Suárez, sin dejar de mirar a su interlocutor.

¿Le afectó la polémica?

En otro tramo de la entrevista, China Suárez aclaró: “Claro que la pasé mal. No tan mal, tal vez, como pensaron, porque hay gente que me escribía dándome el pésame. Hay gente que sentía que si le hubiera pasado esa situación… Como yo estaba en España lo pude ver de lejos. Entendí que es parte del juego y que no es personal”.

“No tengo tolerancia para esas cosas, pero no es por hacerme la superada… Hay algo que tiene que ver con la privacidad y con la intimidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. No soy un personaje, soy yo. Ojalá me saliera armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones, porque yo no muestro algo que no soy”, agregó.

China Suárez otra vez respondió de manera genérica cuando Fantino quiso saber cuál había sido la reacción de su mamá, Marcela, frente al revuelo mediático. “Ya está curada de espanto. Sufre, porque soy su hija, me ama y me conoce y sabe todo de mí, porque yo le cuento todo desde muy chica. Mi papá, que era muchísimo más duro, un día me dijo: ‘Yo ya entendí, Coquito, que con vos no voy a poder’. Me decía así por Cocomiel, el dibujito de la vaquita de San Antonio. Él nos tenía cagando, y mi hermano era el que siempre hacía las cosas bien… Tuvo una carrera, tuvo una novia, se casó, ¡Y llegué yo!”.

A su vez, reveló que no está muy al tanto de las nuevas alternativas para conseguir pareja. “Nunca tuve la aplicación esa que tienen todos mis amigos. Los veo todo el tiempo deslizando la pantalla del celular para un lado y para el otro y me da mucha gracia. ¡Te imaginás el quilombo que se armaría si la tuviera! ¡La exposición, el ‘a quién se garchó’!”, contó China Suárez.