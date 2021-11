El duro momento de Natalia Cuevas: «Me dio una depresión muy fuerte»

La noche de este domingo se llevó a cabo la esperada final del nuevo programa «¿Quién es la máscara?», dejando como la flamante ganadora a «Muñeca», chiquilla que no reveló su identidad. Pero los otros rostros si lo revelaron: Cigüeña (Natalia Cuevas) Rata (Jean Phillipe Cretton).

Fue en ese contexto que la comediante, se mostró bastante emocionada por su retorno a la televisión, ya que pasaba por un difícil momento emocional.

Según contó la comediante, su hija había decidido dejar el hogar que compartían en común, después de enterarse que Natalia Cuevas se encontraba enamorada de otro hombre; con el que le fue infiel a su papá.

De hecho, cuando la humorista reveló su identidad, mencionó que el programa conducido por Julian Elfenbein, la ayudó con una compleja situación de salud mental que pasó estos últimos meses.

Problemas de salud mental

«Me cuesta un poco decirlo. Nunca me había dado depresión y ahora me dio una depresión muy fuerte; sentía en mi interior que no había camino. Y conversando con gente, amistades, me decían «estamos igual, por la incertidumbre, por el miedo, por lo todo lo que ha provocado esta crisis mundial», mencionó Natalia Cuevas en «¿Quién es la máscara?».

En esta misma línea, mencionó que cuando la invitaron a participar en el programa de talentos, no escondió su felicidad y dijo: «Yo saltaba, porque eran 12 celebridades y dije «soy considerada una celebridad, guau, qué honor más grande», explicó la comediante chilena.

Además, agregó en el espacio televisivo: «Estar aquí en el escenario y volver a contactarme con la gente es maravilloso, mágico y lo agradezco en el alma», finalizó Natalia Cuevas en «¿Quién es la máscara?», mientras Natalia Cuevas agradeció a su familia y círculo cercano por el apoyo.

Tras esto, los investigadores del programa de talentos la aplaudieron por su reflexión: «Gracias por compartir lo que podría ser algo íntimo. Qué importante es conversarlo, porque mucha gente en su casa podría estar pasando por diversos problemas de salud mental. Qué bueno que hayas podido compartirlo», agregó la periodista Macarena Pizarro.