En Radio Activa «nada nos detiene»: Richard Nevares

El pasado lunes realizamos una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

En esta ocasión conversamos con Richard Nevares, gerente general de Grünenthal Chile, presidente de Pro Salud Chile e integrante de G100. Hace más de 3 años ha desarrollado su carrera ocupando cargos gerenciales, y por más de 20 años en la industria farmacéutica. «Soy un gringo en Chile, llegué en el ’92, este país me ha acogido, me ha dado oportunidades. Estoy muy contento aquí, ya no me voy. Tengo cuatro hijos nacidos aquí, pero mi esposa es uruguaya», comentó Richard.

Revisa la entrevista completa aquí:

«Grünenthal es una empresa farmacéutica alemana que desde 2014 compró una empresa local, y tiene dos fábricas de medicamentos genéricos, medicamentos genéricos diferenciados y productos de innovación«, explicó sobre su pega.

Richard comentó en Radio Activa como Pro Salud Chile ha trabajado duramente en tiempos de pandemia, de hecho uno de sus socios desarrolló la página de mevacuno.gob. Entre otros elementos médicos como tecnológicos, que se han desarrollado para controlar la crisis sanitaria en el país.

Su conexión con Nada Nos Detiene

En conversación con Radio Activa, el integrante del G100 explicó como es el proceso de cada uno de los emprendedores que estén interesados en recibir la ayuda para su emprendimiento. «Para llegar a una de las mentorías uno debe concursar en las diversas opciones de participación que tiene Nada Nos Detiene. Independiente de la región y el área, hay un proceso de preselección que deben pasar los emprendedores. Los seleccionados finales entran en una gran final y llegan a concursar en vivo con un jurado, donde reciben una preparación. Finalmente los dos primeros ganadores reciben capital, y los tres reciben una mentoría», detalló.

«Dentro de G100 está lleno de emprendedores que han hecho su camino ellos mismo. Las personas que lo componen saben como compartir su experiencia. Es difícil el camino del emprendedor, sin un poco de alegría es difícil andar», comentó Richard en Radio Activa.