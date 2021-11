Equipo de ME-O y CQC acusaron agresiones mutuas en plena votación

Tenso se puso el ambiente en plena votación de Marco Enríquez-Ominami, luego de que el equipo del candidato ME-O acusara agresiones por parte del programa CQC, que se encontraba reporteando las elecciones presidenciales.

Ante la gran aglomeración de personas siguiendo a el candidato, uno de sus acompañante acusó haber sido agredido por el equipo de periodistas. «Estábamos tratando de mantener la distancia, estamos en pandemia. El señor no entendió y me pegó con el cacho de la cámara», afirmó Ignacio Bustos.

«Se perfectamente quien fue: el camarógrafo de CQC. Estaba al lado con el productor Sebastián Eyzaguirre. Estamos en un día donde la violencia es completamente inaceptable. Y el señor camarógrafo, me pegó con el cacho de la cámara», acusó.

La defensa de CQC

Luego de la complicada situación, el equipo de CQC decidió entregar su versión de los hechos. “Llegamos, nos acercamos a Marco y le pegaron a Simone. Véanla está llena de moretones, rasguños”, señaló el camarógrafo, quien aseguró que buscarían aclarar lo ocurrido.

Por otra parte, la periodista Simone Mardones, también relató lo ocurrido y mencionó haber recibido una gran cantidad de agresiones por parte del equipo de ME-O.

“Estoy tratando de hacer mi trabajo, somos periodistas que hacemos algo distinto pero no nos dejan entrevistar. Me empujan, me pegan, me rasguñaron, me amenazaron, me pegaron por abajo entonces ¿Qué pasa?”, aseguró.

A ello, añadió: “Me pegaron mujeres del comando de Marco Enríquez-Ominami. Me dieron codazos, a nuestro camarógrafo le pegaron también. Voy a ir a constatar lesiones como corresponde”.

“La gente decía que nos iba a pegar si seguíamos ahí, a mí me están pagando por hacer mi trabajo. No es primera vez que nos pasa. Ahora me pegaron patadas, me empujaron”, enfatizó la profesional.

Finalmente, Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre quién se estaba desempeñando con labores de producción también habló sobre lo ocurrido. “Llegamos a la esquina y veníamos con una serie de preguntas. Ahí venía Marco con adherentes y con una barra brava detrás. Había tipo pegando codazos. Hubo un momento en que la pellizcaron las mujeres”, señaló, haciendo referencia a Simone Mardones.