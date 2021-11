El tirón de orejas de Karen Doggenweiler a ME-O

Un incómodo momento vivió el candidato Marco Enríquez-Ominami (ME-O), en plena transmisión en la pantalla chica, luego de que su esposa, Karen Doggenweiler lo retara en vivo.

El hecho ocurrió cuando el candidato presidencial estaba conversando con Macarena Pizarro, tirándole puras flores a la periodista y al equipo del bloque noticioso, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

Durante la entrevista por sus opciones de ganar las elecciones, ME-O dio como ejemplo el éxito que ha tenido estos últimos años el canal debido al trabajo e insistencia para llegar a liderar en el rating.

“Los diarios nos invisibilizan, como que no fuéramos candidatos. Yo llamo al país para a no dejarse manipular, voten por quien quieran”, reflexionó el candidato ME-O.

“Acá estoy nuevamente, no soy inmortal, pero soy perseverante”, comentó Marco Enríquez-Ominami.

Metió las patas

Sin embargo, el incomodo momento ocurriría después cuando el piropo del candidato generaría la molestia de Karen Doggenweiler, quién no dudó en expresar su molestia en vivo y en directo.

“Miren el matinal de Chilevisión, no iba primero durante cuántos años y ahora son los primeros. ¿Cómo lo hicieron? Con seducción, con talento, ustedes no iban primeros, y ahora son el primer matinal de Chile. ¿Cómo lo hicieron? Perseverando. ¿Es nueva Monserrat? ¿Es nuevo Julio César Rodríguez? No son nuevos y son los mejores periodistas de Chile, después de usted (Pizarro)”, expresó ME-O, mientras Karen Doggenweiler salía en las pantallas, haciendo evidentes gesto de “¿Y yo?”, los que generó una nerviosa reacción en el candidato.

Luego de la reacción de Karen Doggenweiler, a ME-O no le quedó otra que responder “Ah, perdón, después de, perdón, después de…”, esto causó más de una risa en el estudio de CHV. Tras el vergonzoso momento, a Macarena Pizarro no le quedó otra que terminar con el despacho.

Revisa aquí el momento: