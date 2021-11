Freddy Guerrero dará cara en The Covers 2: «Yo quiero pasarlo bien»

Todo el equipo de Radio Activa quedó peinado pa’ atrás cuando vio la promo de Freddy Guerrero en la pantalla chica, era el nuevo integrante del programa de imitadores «The Covers 2» ¡Qué me decí!

Es que el locutor del Portal del Web se lo tenía bien guardadito y no había entregado detalles de su participación en el espacio de entretención de Mega. Pero como somos copucha le sacamos algunas papitas, para saber que hará el chascón en la tevé abierta.

«Todo partió cuando la producción me contactó porque ellos tenían mis datos de otras participaciones que había hecho en Mega. Ahí ellos me dijeron “oye querí cantar?” y yo le dije yapo», contó Freddy Guerrero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que no se andará con cosas, ya que tendrá que interpretar a dos importantes artistas de corte internacional. «Eros Ramazzotti por lo nasal de mi voz y a Liam Gallagher vocalista de Oasis, también por la misma razón», soltó.

– ¿Tú elegiste a los artistas?

Ellos me empezaron a proponer algunos artistas que yo podía hacer y otros que yo propuse. Finalmente; llegamos a los que ya podrán ver en pantalla, fue una propuesta abierta, y yo dije que sí porque me gusta mucho cantar en la ducha.

Proceso creativo

Obviamente este programa no es a la chacota, por lo que Freddy Guerrero se ha tenido que someter a una intensa preparación para darlo todo en el escenario y convencer al jurado. Según contó nuestro ‘obiwan’; tiene profesores especializados en cada una de las áreas a trabajar ¡Otro nivel po!

«Esta Rosita Piulats que es una profesora de artes escénicas y danza, que me ha enseñado como pararme frente al micrófono, a caminar sobre el escenario con gallardía, templanza y no como estúpido. Y está Alejandra, Nataly y Juan Carlos que me hacen clases de canto y vocalización y no tengo ningún regalón, pero son todos buenos profesores que me enseñan a sacar la voz, respirar», comentó el locutor.

«Ha sido súper choro el proceso, porque te enseñan como si fueras un alumno de canto, y si quieres profesionalizarte es necesario hacer todo el tipo de trabajos necesarios con tu voz», agregó.

-¿Qué faceta vamos a poder ver?

La faceta de una persona que no es cantante profesional, algunos si lo son. Pero la mayoría de los que estamos en The Covers, no somos cantantes, somos personas que nos gusta cantar en un karaoke por gusto. Para sacar la voz o algo así, mirarse al espejo y hacer ridiculeces.

Además, aseguró que si bien lo dará todo en sus presentaciones va con una única intención: «Yo quiero pasarlo bien, no quiero ir a ganar el concurso porque probablemente salga de una pura pata en la raja en la primera, porque hay personas que cantan súper bien. Hay actores, actrices y cantantes profesionales».

Finalmente, contó que sus compañeros de Radio Activa le mandaron un Ushkaba para que lo de todo en el escenario. «Me dijeron que estaba muy bien que ocupara mi tiempo en algo, y ojalá que lo pase bien y “no estés triste”. Aunque sé que muchos se rieron pero sé que en el fondo quieren que me vaya bien, si me va bien, también a la radio. Yo lo quiero pasar bien», aseguró Freddy Guerrero.