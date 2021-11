Se supo todo: Ben Brereton contó de cuál equipo chileno es hincha

Una de las estrellas de La Roja del último tiempo es sin duda Ben Brereton, es que gracias a su juego se ha ganado el cariño de la hinchada que cada día tiene más adeptos. Aunque uno de los temas que más ha estado en la palestra es sobre su fanatismo por algún equipo del campeonato nacional.

El futbolista conversó con el programa Pelota Parada, de TNT Sports y entregó la exclusiva. Reconoció que es hincha de Colo-Colo en nuestro país. Así descartó un par de rumores que indicaban que el chileno-inglés era fanático de Universidad de Chile y en otros trascendidos, de Universidad Católica.

El jugador del Blackburn Rovers también conversó con radio ADN donde señaló: «Estoy muy emocionado de la opción de jugar junto a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Son muy buenos jugadores y será muy bueno compartir juego con ellos. Es bueno contar de nuevo con Vargas».

Además destacó a dos que están en duda por cuestiones físicas, como lo son Charles Aránguiz y Erick Pulgar. “Aranguiz y Pulgar son excelentes jugadores, ojalá puedan estar en condiciones. Si no, estoy seguro que habrá jugadores en condiciones de reemplazarlos”.

Se está aprendiendo el himno

En la instancia, Ben Brereton aprovechó de descartar problemas con su técnico Tony Mowbray luego que éste dijera no entender por qué debía liberar al jugador en fechas FIFA. “Hablé con mi entrenador y no hay problemas en ir a Chile, no hay inconveniente en eso”, sentenció.

Disfruté mucho el ambiente con el que se jugó los últimos partidos (…) Quiero seguir anotando por todo el apoyo que me dan los hinchas. Fue una locura jugar frente a los fanáticos chilenos, es algo que jamás voy a olvidar“, puntualizó Ben Brereton, quien espera mostrar progresos no sólo en la cancha sino también en una cosa muy peculiar: el himno chileno.

“Tengo clases de español tres veces por semana para aprenderlo y espero cantar el himno al 100% en la próxima ocasión (…) Es un gran honor representar al país de mi madre, amo jugar por Chile y el apoyo de los hinchas es increíble”, sostuvo Ben Brereton, quien comentó que el compartir con jugadores como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas o Arturo Vidal ha sido clave en su evolución futbolística.