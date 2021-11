La dura confesión de Will Smith: pensó en suicidarse

La vida de los famosos no es color de rosa, a esta altura ya todos lo sabemos. De todas formas siempre causa conmoción declaraciones respecto a la salud mental de estos, es el caso de Will Smith.

El actor habló sobre su situación psicológica y los cambios físicos que ha experimentado en el último tiempo. Fue a través de su programa documental Will Smith: The Best Shape of My Life, que será transmitido vía Youtube donde repasará hitos importantes de su vida personal.

Cabe recordar que este documental está enfocado en los trabajos físicos que hizo para poder recuperar su cuerpo en medio de la pandemia; en la que habló sobre su salud mental.

“Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero mentalmente estaba en otro lugar”, sostuvo Will Smith, que perdió 10 kilos en 20 semanas, consignó Huffington Post.

Reflexiones personales

Sin embargo, los cambios físicos no fueron todo en la vida de Will Smith. Ya que a la perdida de peso también se le sumaron nuevos descubrimientos emocionales. «Terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”.

En ese mismo sentido, sin ahondar mucho al respecto, ni que cosas emocionales le afectaron en su estado físico; el actor confesó que llegó a pensar en quitarse la vida.

“Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, indicó la estrella hollywoodense, quien no pudo aguantar las lágrimas mientras era contenido por su familia.

Cabe mencionar que la serie será estrenada este 8 de noviembre, y se podrá ver a los hijos de Smith: Jaden y Willow, y también a su esposa, Jada Pinkett Smith.

Es importante recordar que Will Smith, había mencionado la relación abierta que mantiene con su esposa. En 1997 lo pareja pisó el palito en la iglesia, manteniendo una relación ideal que tuvo que mejorar con el tiempo. De hecho según detalló Will Smith, ambos decidieron darle libertad al amor.

«Nuestro matrimonio no estaba funcionando. Ya no podíamos fingir. Ambos éramos miserables y claramente algo tenía que cambiar», se sinceró el actor.

En tanto, el concepto surgió de la vida familiar de Jada, que al parecer nunca estuvo tan contenta con la unión formal. “Nunca creyó en el matrimonio convencional… Ella tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Creció de una manera muy diferente a como yo crecí», dijo en una entrevista a la revista CQ.