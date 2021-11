Las polémicas declaraciones de Marlen Olivari: «No me gusta esto de la mujer amachada»

La ex musa de Morandé con Compañía se refirió a su visión del feminismo.

Este fin de semana se llevó a cabo un nuevo capítulo de «Pecados Digitales», donde una de las invitadas al espacio fue Marlen Olivari. En el programa la ex musa de Morandé con Compañía toco varios temas y entregó su opinión de diversas problemáticas sociales.

La ex candidata a alcaldesa de Viña del Mar se refirió a su posición respecto al movimiento feminista que ha tomado fuerza en los últimos años. «Si me considero feminista, pero no soy extrema en nada», inició Marlen Olivari.

En medio del programa también explicó que estaba en desacuerdo que los hombres ganen más que las mujeres. «Hay mucha injusticia que podríamos mejorar», agregó.

«No me gusta esto de la mujer amachada»

Por otra parte, Marlen Olivari también se refirió a aquellas cosas que no le agradan del movimiento feminista. Le explicó a Javiera Contador aquellas actitudes que consideraba negativas de ciertas mujeres. «Creo que, a veces, las mujeres se empecinan mucho en tratar de ser superiores al hombre, y yo creo que los equilibrios son lo más importante», dijo en el programa de Mega.

«No me gusta esto de la mujer amachada, que quiere ser más macho que un hombre. No podemos competir tratando de ser iguales o superiores, porque somos distintos y creo que tenemos que luchar por tener igualdad de oportunidades», continuó Marlen.

Por otro lado, Marlen destacó que una parte del feminismo trata de la libertad de las mujeres sobre su cuerpo. En este punto, la modelo confesó sentir discriminación. «Yo hago lo que quiero. Mucha gente me ha juzgado, sobre todo mujeres», dijo.

Sigue en pareja

«Se especuló de tu quiebre con Marroquino, ¿es cierto?«, le consultaron a la participante de «El Discípulo del Chef», y ella, sin tapujos, lo desmintió.

«¡No! Estamos mejor que nunca«, aseguró Marlen Olivarí, sin embargo, la voz en off de «Pecados Digitales» insistió en preguntarle: «¿Alguna vez se han separado?».

«Nunca, nunca nos hemos separado», aclaró.