Luis Gnecco cambió las luces por el Uber: «Me ha vuelto a la vida»

Poco sabíamos de la vida de Luis Gnecco después del escándalo de la denuncia por violencia intrafamiliar que lo mantuvo en juicio, que finalmente fue suspendido, debido a que ambas partes llegaron a un acuerdo.

Lo cierto es que el actor tuvo que cambiar su vida profesional y adecuarse a las necesidades de la pandemia, razón por la que decidió convertirse en conductor de la aplicación de viajes Uber. Mientras espera volver a las tablas en compañía de su colega y amigo Paulo Brunetti.

“No tengo ni una vergüenza de hacer esto, me parece un acto luminosísimo. Ser chofer de Uber me ha vuelto a la vida”, reconoció Luis Gnecco en conversación con La Segunda.

“Necesitaba generar ‘lucas’ y ha sido uno de los actos más felices de mi vida”, agregó.

Según relató el actor, su nueva pega en Uber le permite “esa maravillosa sensación de volver a trabajar, eso de apagar la ‘app’ a las tres de la mañana y venirme para la casa con el trabajo en el cuerpo”, contó. Además de declararse “orgulloso”, disparó: “Me quitaron la posibilidad de actuar, me quitaron parte de mí. En el auto, lo que hago es volver a ser yo”.

Repasó la polémica

Por otra parte, Luis Gnecco se refirió a la polémica que lo mantuvo en el ojo del huracán por la denuncia de violencia intrafamiliar presentada por su exesposa. En julio pasado, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la suspensión condicional de la causa, recordó el vespertino.

“Cometí una gran equivocación. Me descontrolé. Me abandoné y cometí un acto de agresión hacia mi expareja”, relató. “Les causé dolor a ella y a mis hijos (…) Traicioné lealtades, traicioné todo mi círculo de afectos”, confesó.

Además de la obra “He nacido para verte sonreír”, de Santiago Loza, Luis Gnecco reconoció castings para películas extranjeras y una opción para instalarse en Italia.

Pensamientos políticos

También Luis Gnecco repasó la realidad política por la que pasa el país actualmente. “Respeto los deseos de cambios de sociedad que tiene la gente, pero soy muy pesimista respecto del futuro del país”, analizó.

Sobre su vínculo con la candidatura presidencial de Ignacio Briones, aclaró que su ofrecimiento fu para una asesoría de imagen. “Con el video de la retroexcavadora, dije: ‘Hasta aquí, no más, llegamos’”, contó.

“Cuando salió este juicio público, decidí alejarme. Pasa que siempre he querido ser ministro de Hacienda. No entiendo ni raja, pero me parece alucinante”, indicó.