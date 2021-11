¿Por qué renunció Izkia Siches al Colegio Médico?

Una sorpresiva noticia entrego la mañana de este jueves Izkia Siches, Presidenta del Colegio Médico. La autoridad dio aviso de su renuncia al cargo que ostenta, para sumarse a la campaña presidencial del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Según expresó en su discurso de despedida, la decisión se debe a que en estos momentos “nuestro país enfrenta un reto crucial hacia el futuro”.

«Ha sido un reto muy difícil poder crecer en mi rol como médica, desenvolverme en mi rol como dirigente gremial y hacer florecer mi familia y mis seres queridos”, y es en este sentido, indicó, que cree firmemente “que tanto en estos como en otros ámbitos, el objetivo final no es otro que la construcción de una sociedad mejor, respetuosa de nuestras diversidades, atenta a las necesidades del otro, donde todos podamos colaborar con el fruto de nuestro trabajo. En suma, una sociedad más justa y así más saludable”, expresó Iskia Siches.

Por el bien país

“En este momento histórico, creo que todos estamos llamados a dialogar y a contribuir a modelar el proyecto que soñamos para nuestro país. En lo personal, estoy convencida que quiero colaborar en este camino hacia una sociedad mejor, un camino de derechos, en paz, en orden y entre todos”, detalló en la carta.

“Creo necesario tomar una nueva avenida y contribuir para que el proyecto liderado por Gabriel Boric sea ciudadano, incorpore todas las miradas, avance en derechos y camine con la tranquilidad y seguridad que nuestros compatriotas piden”, sostuvo.

“Convencida de que necesitamos aportar a mejorar nuestro país, me despido esperanzada en que en el futuro cercano todas las nuevas generaciones gocen, sin importar su condición social, de una salud que les permita desarrollar sus proyectos de vida, y de una medicina que los acompañe y trate en función de sus necesidades”, concluyó.

Una decisión pensada

El comunicado de Izkia Siches expresó que su decisión de dejar la presidencia del Colmed, fue tomada luego de ver los resultados de las votaciones del día domingo.

“He pedido irme anticipadamente por una causa que me mueve. Saben cuánto amo esta institución, he crecido en este Colegio, y he tenido el privilegio de conducirlo. Me siento un eslabón más en la continuidad del camino que ha sido trazado a través de varias generaciones de dirigentes; de médicos y médicas”, indicó.

Asimismo, detalló, “yo misma me sorprendo de mi decisión, irme no estaba en mis planes, pero las cosas importantes nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios. Hoy siento que todo es clarísimo, que miro la cara de mi hija y sé lo que debo hacer. Es mi deber, camino por una ruta que nunca he pisado; por eso camino con calma, porque no me mueve el miedo ni el temor, sino que me mueve la esperanza”, sentenció Izkia Siches.