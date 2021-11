Presidenciales hablaron de sus preferencias artísticas: de Alberto Plaza a Mario Horton

Revuelo total generaron los candidatos presidenciales durante este domingo, luego de que en una entrevista a El Mercurio revelaran parte importante de sus preferencias artísticas.

Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Provoste, Sebastián Sichel, Eduardo Artés, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami entregaron una selecta lista de preferencias en torno al mundo del espectáculo.

Cine

Al ser consultados sobre la mejor película extranjera, los presidenciales no dudaron en responder: Eduardo Artés seleccionó a la cinta cubana Clandestinos, Gabriel Boric a Manchester by the Sea y Marco Enriquez-Ominami a Ciudadano Kane. Por otra parte, José Antonio Kast fue Corazón Valiente, Franco Parisi optó por Volver al Futuro, Yasna Provoste por Hidden Figures y Sebastián Sichel por La gran belleza.

En relación a la película chilena favorita, Yasna Provoste seleccionó El Agente Topo, MEO optó por Diálogos de exiliados, Sichel La Buena Vida. En cambio, Artés seleccionó El Chacal de Nahueltoro, Boric El edificio de los chilenos y Kast Stefan vs Kramer.

Música

Por otra parte, se les preguntó de sus gustos musicales, en la industria nacional sonaron nombres como Rolando Alarcón, Camila Moreno, Violeta Parra, Alberto Plaza, La Ley, Mon Laferte y Chancho en Piedra.

Desde sus gustos internacionales los presidenciales mencionaron a artistas como Pablo Alborán, Rolling Stone, Adele, Silvio Rodríguez, Ives Montand, y Joan Manuel Serrat.

Televisión

Finalmente, al ser consultados sobre sus actores preferidos los presidenciales nombraron a Nissim Sharim, Mario Horton, Francisca Walker, Patricia Artés, Anthony Hopkins, Paz Bascuñán, Delfina Guzman, Pedro Pascal, entre otros.

Aunque llamó la atención que Gabriel Boric escogiera a Mario Horton, especialmente cuando Alfredo Castro, es parte de su campaña política.

Sin embargo, un ítem que no pasó desapercibido fueron los programas elegidos por los candidatos: La Cultura Entretenida; Zoom deportivo; Zona de Encuentro; Lugares que hablan; La Divina Comida; Hermanos a la obra y Periodismo para todos.

Revisa aquí la extensa selección: