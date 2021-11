Adriana Barrientos tuvo tenso cruce: «¿Quieres que tu hija pague la comida cuando salga?»

Este sábado Pecados Digitales, programa animado por Javiera Contador y Yerko Puchento, emitió un nuevo capítulo. El espacio tuvo como invitados a Juan Falcón, Agustín «Pastelito» Maluenda y Adriana Barrientos.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados del programa fue el vivido por la «leona», quién fue invitada a reflexionar sobre una declaración dada en una entrevista con Pamela Díaz. En el clip Adriana Barrientos confesaba que «yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones».

La encargada en interpelar a la modelo fue la comediante Cristina Peñailillo, que fue duramente crítica con la postura de Barrientos. «Me llama la atención, qué lástima que se cosifique y tengas un precio querida, me dan ganas de decirte ‘amiga, date cuenta’, porque vi la entrevista que te hizo Pamela y dijiste que tenías un precio, que le mostrarías los calzones a un hombre que te pague la cuenta”, sostuvo la comediante.

“Lo dice de una forma súper agresiva. No fue así de agresivo como lo dice ella, parece que tiene problemas de redacción. Yo dije ‘si a mí un hombre me hace pagar la cuenta, no me ve ni en pelea de perros los calzones, agarro mis cosas y me voy”, aclaró molesta Adriana Barrientos.

Tenso cruce

“¿Por qué el hombre tiene que salvarte, tiene que pagarte toda la cuenta?”, insistió Peñailillo. “Porque me lo merezco. Si tu no te mereces ni un plato de comida china, lo siento por ti“, respondió duramente Adriana Barrientos

“Yo me siento una reina, los hombres con los que he estado me han hecho sentir una diosa. He tenido la suerte y la fortuna de andar con personas que tienen una cultura muy similar a la mía. Yo ando con chiquillos que son de mi nivel cultural: los hombres le pagan la comida, sobre todo en una primera cita”, complementó la «leona».

Sin embargo, el momento más duro lo viviría Adriana Barrientos con la animadora del espacio, Javiera Contador quién no dudó en expresar su opinión. “En lo personal, yo no quiero que mi hija sea así“, lanzó de entrada la animadora.

“¿Quieres que tu hija pague la comida cuando salga?”, le consultó Adriana. La actriz le contestó sin pelos en la lengua.

“Me da lo mismo quién pague la comida. Si no le cocina y ella tiene los ingresos para pagar, me da lo mismo…”, alcanzó a decir antes de ser interrumpida por Adriana Barrientos.

“Es que es súper triste que a tu hija no la traten como una reina”, afirmó.

“Lo de ser reina o no, según mis parámetros, es distinto. No quiero invalidar tu punto, pero a mí no me pasa así”, se defendió la actriz.

Finalmente, Adriana continuó firme con su discurso, tanto así que se animó a enviarle un mensaje a quienes la siguen. “Chiquillas no salgan con hombres miserables, que la plata que no se gasta en ti, se la gasta con otra”, remató Adriana Barrientos.