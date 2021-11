¿Spin-off de La Casa de Papel? Creadores dan luces de seguir la historia

Comenzó la verdadera cuenta regresiva para lo que será el estreno del volumen 2 de la quinta temporada y final de La Casa de Papel. A partir de este 3 de diciembre Netflix liberará a todo el mundo los cinco últimos capítulos.

Y Radio Activa fue parte de la rueda de prensa exclusiva en la que gran parte del elenco de la serie española: Álvaro Morte (Profesor), Nawja Minri (Alicia Sierra), Miguel Herrán (Río), Úrsula Corberó (Tokio), Esther Acebo (Estocolmo), Pedro Alonso (Berlín), Jaime Lorente (Denver), Enrique Arce (Arturito), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella), Belén Cuesta (Manila). Además de los creadores de la trama, Alex Pina y Jesús Colmenar.

Cuando salió el primer volumen de la temporada final de La Casa de Papel, el mismo equipo lo definió como una historia llena de acción y adrenalina, y vaya que lo fue. Sin embargo, para esta segunda entrega se espera que el ambiente sea mucho más emocional, debido a la despedida que hará la trama con su público fiel.

“Se siente un poco distinta porque de alguna manera estamos terminando un viaje que ha sido muy largo, lleno de aventura y emocionalidad. Personajes que han estado a tope de emociones durante mucho tiempo. Por una parte teníamos ese debido de finalizar bien las historias de los personajes, y darle mucha cancha a sus emociones y ha todo lo que han sufrido, sentido», explicó Esther Martínez, guionista.

«En esta última parte de la quinta temporada, esta serie de narrativa más emocionante era mucho parte nuestra, porque nos estamos despidiendo de esta. Hay muchos guiños de como empezaron los personajes, situaciones que se repiten, que ellos ya vivieron. Escrituras en las que personajes recuerdan como empezaron», agregó.

«Cuando lleguen al último capítulo la gente se va a preguntar, ‘pero cómo van a salir de esta’ . Llegamos hasta el último momento con mucho que contar», adelantó Alex Pina, creador de La Casa de Papel.

¿Habrá spin-off?

Si bien la serie llega a su final, los fanáticos desean poder ver algún spin-off con la historia de los personajes más icónicos de la serie, o bien cualquier temática relacionada a esta. Es que nadie se quiere despedir, y al parecer sus creadores tampoco, ya que todo parece indicar que podría haber algún proyecto en mente.

«Si vamos a tener algo inspirado en La Casa o respecto a La Casa, eso es algo que estamos pensando. Pero que ahora mismo está en el aire, está dando vueltas. No te puedo responder eso hoy», contestó Alex Pina, creador de La Casa de Papel bastante acomplejado con la pregunta, quizás no quería soltar ninguna primicia.

Sin embargo, Jesús Colmenar, productor de la serie, quiso salir a salvar a su colega para no meter la pata: «Yo si te puedo responder a que efectivamente, el final de La Casa de Papel, es el final de La casa de Papel. No habrá temporada 6, 7, etc. Con esto culmina la historia. Más allá de otros proyectos alternativos, no puedo hablar».

«¡Que misterio todo!», lanzó Úrsula Corberó. ¿Será que Tokio tendrá su propio spin-off?

¡CONCURSO!

Cómo sabemos que algunos radioactivos son fanáticos de La Casa de Papel, es que queremos regalonearlos por lo que Radio Activa lanzó un concurso por medio de su cuenta de Instagram.

Solo debes dirigirte a este link, y comentar cuál es tu momento favorito de las cinco temporadas disponibles en Netflix. De esta forma estarás concursando por una cajita de despedida de La Casa de Papel con algunos recuerdos de la serie. ¡Partiste a participar!