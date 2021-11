Vocalista de metal le hizo «pis» en la cara a un fanático

El hecho ocurrió en medio de un concierto donde la chiquilla no se pudo aguantar hasta el baño.

Pasan que cosas en algunos conciertos, así lo evidenció un viral que se tomó las redes sociales y que dejó a todos impactados. El hecho ocurrió en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde la vocalista de un grupo metal llamada Brass Against, se mandó una «meada» de aquellas en pleno escenario.

Durante el último concierto de la agrupación en la ciudad norteamericana, Sophia Urista, la voz del conjunto mientras interpretaba «Wake Up» original de Rage Against The Machine, señaló en medio del show que necesitaba de manera urgente ir al baño a orinar.

Para esto, no se le ocurrió mejor forma de desahogar sus necesidades biológicas que con un fanático que estaba presenciando el acto musical que luego se convirtió en un «freakshow». Según consigna Radio Futuro.

Revisa aquí el momento:

¿Qué carajo? Jaja, esto realmente sucedió en el festival Welcome to Rockville con la vocalista Sophia Urista de Brass Against. pic.twitter.com/yGe6WcxKY9 — Summa Inferno (@summainferno) November 13, 2021

Un hombre aceptó este reto, subió al proscenio y se acostó en el piso. Inmediatamente, la mujer que fue parte de un conocido programa de talentos llamado «The Voice US», se ubicó sobre el seguidor, bajó sus pantalones y orinó encima. Los presentes en el «espectáculo», comenzaron a gritar como si fuera un gran solo de guitarra.

Finalmente, luego de lo ocurrido el video se transformó en viral y se instaló la polémica por lo ocurrido. Miles y miles de seguidores, incluso la televisión local condenó los hechos. Brass Against salió al paso y tuvo que pedir disculpas por esta «intervención» urinaria.

La banda se disculpó

«Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows» señalaron. Además argumentaron que la joven Sophia Urista «se dejó llevar», en un momento bastante extraño para la música mundial y para el mundo del metal y el rock.

Finalmente, la aludida o el fanático no se refirieron a lo ocurrido hasta el minuto, quedándose solo con las declaraciones oficiales de la agrupación que finalmente dijeron que: «La pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville».