La dura respuesta de Mauricio Isla ante romance de Gala Caldirola

El futbolista no dudó en tirarle un palito a su ex esposa vía Instagram.

Tal como era de esperarse varios estaban atentis a lo que podría decir Mauricio Isla, luego de que se confirmara la nueva relación de Gala Caldirola con el bailarín Iván Cabrera. Esto a solo seis meses de que la española informara sobre su separación del futbolista nacional.

Posterior a la romántica publicación de Gala Caldirola, en la que varios insinúan le tiró un palo de aquellos a su ex esposo, esto debido a que se especuló que Mauricio Isla no la apoyó en sus procesos laborales. El volante del Flamengo no dudó en compartir una historia en su cuenta de Instagram que dejó en llamas a los fanáticos de la pareja.

«Busca el respeto, no la atención. Dura más» son las palabras que compartió el Huaso por medio de una imagen. Mientras que en su feed solo se ha dedicado a compartir postales dedicadas al próximo partido de Chile por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 y un bello mensaje para sus retoñas.

La postal que demostró que no hay reconciliación

Fue este fin de semana Gala Caldirola e Iván Cabrera confirmaronsu romance con románticas postales y mensajes de amor eterno que no dejaron a nadie indiferente. Quién rompió el hielo fue Gala a través de su cuenta de Instagram.

«Tus primeras palabras hacia mi fueron…’Eres una mujer increíble, una tremenda mamá y una hermosa persona por fuera y por dentro! Te admiro y te quiero ver sonreír por que te lo mereces! No te frenes, ve por tus sueños, Tu puedes, tu eres capaz’«, inició Gala Caldirola en su publicación.

«Si tú vas yo voy… y si no quieres ir, nos quedamos. Todo se trata de un acuerdo entre tus deseos y los míos. Ser un amigo es el primer paso… Sin mascaras, sin apariencias. Solo ser y dejar ser», agregó la española.

«Y si, yo soy lo que ven! Espontánea, intensa, honesta y real! Y así me gusta vivir mi vida… Con entusiasmo!! Que cada minuto cuente como un recuerdo de por vida! La vida es eso que te sucede entre risas y conversaciones eternas! Sin idealizar ni proyectar… Cuando de forma espontánea todo se da», expresó la romántica Gala Caldirola.